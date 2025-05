No sale al aire desde el 2010: El Trece apuesta nuevamente por un clásico de la televisión.

El Trece se encuentra en un profundo proceso de renovación de su grilla: saca algunos programas que no rinden como se esperaba y apuesta por nuevas propuestas. En medio de este ida y vuelta de contenidos, se confirmó que el canal de Adrián Suar apostará por un clásico de la televisión.

Según informó la cuenta de Foromedios en X (ExTwitter) El Trece volvería a poner en su pantalla el ciclo deportivo Fútbol de Primera. Aunque si bien aún no hay mucha información al respecto, se conoció que el ciclo ocuparía la grilla de los fines de semana para cubrir los eventos más importantes de este deporte.

"El programa deportivo regresa todos los domingos, desde el 8 de junio, a la medianoche", informaron desde el mismo medio. Es decir, que con la llegada de este ciclo, el que saldría del aire sería Pasión por el fútbol que actualmente se emite por El Trece pero no obtiene los números esperados. De esta manera, el ciclo regresaría a la pantalla chica a 15 años de su última emisión.

El famoso programa de fútbol dejó de emitirse en el 2010 y, desde entonces, surgieron varios programas deportivos que trataron de imitar el formato, pero ninguno fue tan aclamado como Fútbol de Primera. La decisión de El Trece no es casual, ya que en agosto se cumplen 40 años de la primera emisión del ciclo, en 1985, por lo que también se tienen preparados varios especiales para que vuelva con todo.

La drástica decisión que tomó El Trece con Guido Kaczka que sorprendió en la televisión

En medio de un complicado presente en cuánto a números se trata, El Trece tomó una drástica decisión sobre el futuro de Guido Kaczka, uno de sus conductores más emblemáticos. La figura del canal lleva varios años en la señal y liderando la grilla con sus programas nocturnos, pero parece que "su fin" está a punto de llegar.

Según trascendió en Intrusos, parece que la tensión no para de crecer en El Trece, sobre todo ante la llegada de Mario Pergolini al canal. Al parecer, el nuevo ciclo pisa fuerte en la organización del canal y las autoridades no tienen problema en "levantar" ciclos ya consolidados en pos de apostar todo por el nuevo ciclo. "¿Qué va a pasar en El Trece con todos estos movimientos y con la llegada de Pergolini? ¿Lo sacan a Guido de su horario central? ¿Pierde después de años el horario central? Obviamente con su programa The Balls que no funcionó", empezaron por decir en el ciclo de América TV.

Finalmente, fue el mismo Guido quien estuvo interceptado por las cámaras de Intrusos y contó la verdad detrás de todas las especulaciones: "Mario es un ícono de la tele. Yo sigo con Escalones… Estamos armando el próximo. Volvemos con los perros, esta vez va a ser algo con juegos, con puertas". Por último, sentenció: "The Balls termina en julio. Más o menos en el final de Gran Hermano. Yo sigo en Canal Trece. Yo estoy bien, y si tengo que ceder algún porcentaje de mi sueldo para que vuelva Mario lo pongo. Que lo tome… Yo tengo alguna data que no quiero decir para no equivocarme".