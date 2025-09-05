Nelson Castro habló de "problemas psíquicos" de Milei y confirmó cuál es la relación con Karina: "Es así"

Nelson Castro confirmó lo que muchos pensaban sobre Milei y Karina.

Nelson Castro decidió hablar sobre "problemas psíquicos" que tendría el presidente Javier Milei. A su vez, también dio detalles de la relación del Jefe de Estado con su hermana y Secretaria General de la Nación, Karina Milei. "Esto está pasando en el Gobierno, no es un hecho casual", sostuvo.

En su programa de Radio Rivadavia, Nelson Castro aseguró: "Venimos hablando nosotros desde el comienzo de esta patología psíquica del presidente de la República. Empieza a ser un tema en el mundo de los negocios y las finanzas, empieza a verse".

"Nos damos cuenta que efectivamente es así, con una relación patológica entre el presidente de la República y su hermana. Esto está pesando en el Gobierno. No es un hecho casual", agregó Nelson Castro, dando detalles del vínculo del presidente con su hermana en medio de la crisis económica en Argentina.

El ejemplo de Nelson Castro: comparó a Milei con Churchill

Recordando al ex Primer Ministro de Reino Unido, Nelson Castro explicó: "Cuando muere Churchill, su destacado médico publica al año una memoria y cuenta cómo era. Entonces, la gente lo criticó antes de leer el libro. Hasta que lo leyó. Cuando lo leyó dijo '¿en manos de quién estuvimos?'".

"Atenti con esto, porque es un tema de extrema sensibilidad que lo demuestra en los hechos. Estamos ante un presidente de la República con un problema psíquico importante en cuanto a comportamiento y conducta", cerró Nelson Castro, comparando a Milei con Winston Churchill.