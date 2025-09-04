Fantino se bajó del barco y hundió a Milei.

En su programa de Neura, Alejandro Fantino protagonizó un tenso intercambio con Sergio “Tronco” Figliuolo al analizar la última presentación del presidente Javier Milei en el municipio bonaerense de Moreno.

“Estaba explotado... Había muchísima gente”, señaló Figliuolo. De inmediato, Fantino lo interrumpió: “No, muchísima no... Había 3000...”. Su colega replicó: “Alejandro, había más de 8000 personas”.

Mientras cebaba un mate, el conductor agregó: “No Tronco, no tirés esa que los peronistas se te van a cagar de risa. Ocho mil personas no es nada. Ahora tenemos a 15 mil viéndonos del otro lado. No le pelees al peronismo con los números”.

Lejos de calmarse, Tronco retrucó: “Me chupa el or... el peronismo. Gracias al peronismo Moreno está como está. De qué me hablás del peronismo...”. Ante la escalada, Fantino cerró: “No te pongo nervioso, pero no peleen por los números...”.

Qué dijo Javier Milei en el acto de Moreno

El presidente Javier Milei encabezó en Moreno el cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza. Allí pidió: “El domingo la gente tiene que ir a votar para ponerle fin al kirchnerismo”.

“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados, y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta (...) Los vamos a aplastar en las urnas”, afirmó el mandatario.

Aunque mostró entusiasmo, Milei reconoció que los sondeos marcan un “empate técnico” y llamó a movilizarse para enfrentar a “un kirchnerismo que se juega sus últimas balas”.