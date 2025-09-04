En medio de la crisis, Milei se reúne en EEUU con un estafador y una astronauta

El presidente de la Nación, Javier Milei, arribará este jueves a Los Ángeles para una nueva visita fugaz de 24 horas a Estados Unidos. En medio de la crisis por el escándalo de las coimas en ANDIS y los anuncios de intervención en el dólar, el mandatario se reunirá en la jornada con una astronauta y con un financista condenado por estafa, pero no tendrá ningún encuentro con funcionarios del gobierno de Donald Trump.

El mandatario partió el miércoles a las 23 en un vuelo especial con destino a la costa oeste norteamericana, con una escala técnica prevista en Lima. Su arribo a Los Ángeles está programado para este jueves a las 13 (hora argentina), tras lo cual se trasladará a su lugar de alojamiento.

Según la agenda oficial, a las 17:30 Milei compartirá un almuerzo con la astronauta Noel del Castro. Se trata de una argentina oriunda de Salta, ingeniera biomédica y aeroespacial, que se convertirá en la mujer persona oriunda del país en viajar al espacio, ya que está previsto que participe en futuras misiones de la compañía Axiom Space con el respaldo de la CONAE.

Más tarde, a las 20:30, Milei se reunirá con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, un financista conocido como "el padre de los bonos basura". Milken fue condenado a 10 años de cárcel por fraude bursátil y conspiración en 1990, aunque solo llegó a cumplir 22 meses en prisión. Tras ese escándalo, recibió en 1991 el premio Ig Nobel de Economía, una versión humorística de los premios Nobel.

A las 21.15, el jefe de Estado, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, mantendrá un encuentro con un grupo de líderes empresariales y de inversión. La jornada continuará con una reunión a las 23 con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson, y media hora más tarde con el empresario Andy Kleinman.

El viernes 5, a las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Argentina, con llegada prevista al aeropuerto de Ezeiza el sábado 6 de septiembre a las 4 de la madrugada, a tiempo para estar presente en las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires.

Al contrario, Milei decidió finalmente suspender su viaje a Las Vegas para presenciar un espectáculo en el que participa su exnovia Fátima Flórez, pese a que su asistencia había sido anunciada por los organizadores.

La agenda de Milei en Estados Unidos

Miércoles 3 de septiembre

23 hs - El Presidente Milei partió en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Los Ángeles.

Jueves 4 de septiembre

13 hs - Arribo del Presidente a Los Ángeles, previa escala técnica en Lima. A continuación se trasladará hacia su lugar de alojamiento.

17:30 hs - Almuerzo con la astronauta Noel del Castro.

20:30 hs - El Presidente Milei se encontrará con el presidente del Instituto Milken, D. Michael Milken.

21:15 hs - Encuentro del Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Alejandro Oxenford con un grupo de líderes empresariales y de inversión.

23:00 hs - Reunión con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson.

23:30 hs - Reunión con el empresario Andy Kleinman.

Viernes 5 de septiembre

14 hs - El Presidente y la comitiva partirán en un vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Sábado 6 de septiembre