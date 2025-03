Fantino le soltó la mano a Milei y apuntó contra su video negacionista: "Rompe las pelotas"

Alejandro Fantino apuntó contra Javier Milei en su descargo.

Alejandro Fantino manifiesta su apoyo al gobierno de Javier Milei desde antes de la asunción del mandatario como presidente. Sin embargo, en esta ocasión, le soltó la mano al libertario y se pronunció en contra de un video compartido de manera oficial desde Casa Rosada en el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. El periodista fue contundente en su descargo al aire contra la decisión que tomó la La Libertad Avanza.

El ultraderechista Agustín Laje fue quien protagonizó el video compartido con un mensaje brindando una visión negacionista con respecto a lo que ocurrió en la sangrienta dictadura cívico-militar. Ese fue el hecho que hizo que Fantino se pronunciara de manera tajante en contra del accionar del Gobierno: "Sinceramente esperaba un video... y me encuentro con Agustín Laje que dice 'soy de una generación que en el secundario'... y la verdad Agustín, mucho no me interesa si en el secundario te daban bien o te daban mal historia".

"Yo estuve en el Liceo Militar dos años, entonces la historia me la contaban de otra manera a como te la contaban a vos y después me fui al Nacional San Martín, donde me la contaron como evidentemente te la contaron a vos. Lo digo como alguien que apoya a este Gobierno y sabe y quiere que a esta Gobierno le vaya bien. Me hubiera gustado otro tipo de referencias y no a Agustín Laje porque tuvo profesores que le dieron", continuó su descargo el periodista. Y siguió: "La verdad, ir de lo particular a lo general no me parece bien. Lo hubiese hecho más profundo. Por eso aplaudo lo de la desclasificación, pero después Laje y sus temas de cómo le dieron los profesores y englobando como que eso les pasó a todos... y la verdad yo no sé si eso le pasó a todos. Que sea la voz del Gobierno, del Estado... a mí me hubiera gustado otro tipo de referencia. Me parece que se quedaron cortos con Agustín Laje".

Fantino suele citar frases de grandes pensadores de siglo pasados en sus descargos públicos y eso mismo hizo en su reciente discurso: "Hay una famosa frase, creo que de Miguel de Unamuno, que dice 'Vencerán, pero no convencerán'. No se gana la batalla cultural con videitos así, se gana cuando lo microscópico, lo molecular, le gana a lo grande, a lo institucional. A mí no me gustó, sí me gustó lo de la desclasificación, pero la verdad me sonó muy a 'te hago este videíto para tocarte el culo, para ofenderte y enojarte' y la verdad a mí ya me está empezando a romper las pelotas vivir en un país así. Y quizás ya son muchos como yo que empezamos a cansarnos y decimos basta, cansados de la pelota de un lado o del otro".

Alejandro Fantino.

La palabra de Pablo Echarri sobre el gobierno de Javier Milei

"Cualquier expresión cultural es su hecho bastante peligroso para todos los gobiernos, cuanto más a la derecha se sitúa. Estamos padeciendo el ataque de un grupo de gente que lo que quiere es silenciarnos y, si pudiese, de alguna manera hacernos desintegrar y que no estemos ya presentes, porque de hecho están avanzando para que eso suceda", comentó Echarri en diálogo con El Trece.