Nazarena Vélez contó lo menos pensado sobre Fede Bal, ex de Barbie Vélez: "Psicopateás"

La panelista de televisión habló sobre la expareja de su hija. Nazarena Vélez volvió a despotricar contra Fede Bal por sus infidelidades.

Nazarena Vélez opinó sin filtro sobre la conducta infiel de Federico Bal, expareja de su hija Barbie Vélez, y fue letal con el actor. La panelista de LAM volvió a mostrar su desprecio por el conductor de Resto del Mundo, años después de la turbulenta separación de su hija.

Barbie Vélez y Fede Bal salieron entre 2015 y 2016 y, si bien se mostraron muy enamorados durante ese tiempo en sus apariciones públicas, la relación terminó con denuncias por maltrato de ambas partes en la Justicia y en diversos programas a los que acudían tanto ellos como sus madres. Después de que la Justicia determinara sobreseer a ambos de los cargos que se les habían imputado, el escándalo mediático mermó y cada uno siguió su vida por separado.

A pesar de esa realidad, en un reciente debate de LAM sobre las infidelidades de Bal, Nazarena Vélez no pudo quedarse callada y lanzó una fuerte opinión sobre la personalidad del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal. Ángel de Brito contó que había hablado con Bal hijo, con quien tiene un estrecho vínculo, y que lo cuestionó por las actitudes que tiene en sus noviazgos. "le dije: 'Siempre chocás con el mismo tema de los cuernos, engañás a tus novias, la pasan mal, te putea todo el mundo'. Y me dijo que no sabe terminar las relaciones", relató el conductor de América TV.

"En líneas generales, este tipo de tipos, esta clase de hombres, son psicópatas”, definió, filosísima, en clara alusión a la relación que tuvo Barbie Vélez con el actor. “Son tipos que te engañan y que te dicen ‘es mentira, no te estoy cagando’. Te dicen ‘mentira, mi amor, si te amo’", despotricó por su parte Vélez, quien recientemente habló de su separación de Daniel Agostini, ante el relato de Ángel de Brito. Y sumó: "Y vos le creés porque estás enamorada e intoxicada. Te niega todo. Te encuentro con ‘el cuerno’ y me lo negás, te vuelvo a encontrar con ‘el cuerno’ y me lo volvés a negar, me psicopateás, me invitás a un lugar… Llega un momento en el que te volvés loca, es obvio".

La palabra de Nazarena Vélez sobre Jey Mammón

La panelista y el humorista eran muy amigos antes de la denuncia pública de Lucas Benvenuto cuando Vélez se alejó el músico. "Conociéndolo a Jey, estoy segura de que no se dio cuenta de absolutamente nada. Él tiene otra realidad paralela. Estoy convencida de que vivió su historia de “calentura” (hace el gesto de comillas con las manos), claramente Lucas le encantaba y habrá tenido un sentimiento por eso siguió tantos años", comenzó su descargo recientemente. Y sumó: "Me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucha a Jey y entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo".

"Yo, claramente le solté la mano. A mí me pasa algo con el abuso infantil que es imperdonable. Pido perdón porque mucha gente me dijo que soy un sorete, y en estos temas soy un sorete. Al escuchar toda la historia, yo le creo a Lucas y no quiero saber nada con esa persona", cerró su descargo la productora teatral cuando surgió todo el escándalo que envolvió a Jey Mammón. En un principio, la celebridad de TV aseguró que necesitó un tiempo para pensar y reflexionar sobre qué postura tomar, dada su estrecha amistad de años con el exconductor de La Peña de Morfi.