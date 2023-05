Lucas Benvenuto rompió el silencio tras la reaparición de Jey Mammón: "Acá me ven"

El denunciante rompió el silencio tras la serie de entrevistas que dio en televisión y contó por qué no había hablado del tema antes.

Jey Mammón anunció que le empezará juicio a todos los medios de comunicación que lo "trataron de culpable" tras la denuncia de Lucas Benvenuto (que prescribió en la Justicia en el año 2021). Ante esta declaración, muchos esperaban la reacción del joven denunciante y, al cabo de unas semanas, decidió hablar al respecto.

A través de sus redes sociales, Benvenuto compartió un video junto a sus amigos en donde explicó por qué no había hablado sobre el tema anteriormente. "¿Por qué no digo nada? Acá me ven", empezó por decir el patinador.

Luego, expresó en este mismo clip: "Estoy ocupado siendo feliz con personas que me aman de verdad". De este modo, Lucas dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de las polémicas y prefiere dejar todo en manos de la Justicia.

Cabe destacar que las declaraciones sobre las acciones legales que va a tomar, las dijo Jey Mammón en diálogo con A la Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV. "No tengo más nada para decir, estamos frente a una falsa denuncia. Entonces vuelvo a lo mismo: quienes hayan mentido, quienes se hayan subido a la mentira, quienes se hayan hecho eco y se hayan hecho dueños de la mentira, tendrán que responder en el ámbito judicial", aseguró Mammón.

Jey Mammón confirmó el canal para su vuelta a la TV: "Vengo de charlar con las autoridades"

Jey Mammón volvió a aparecer en la agenda mediática al revelar que sucederá en su futuro en la televisión. "La tele es mi lugar de laburo", sentenció el polémico animador en una entrevista en la que anunció el canal que lo tendría como figura.

En un móvil del magazine Socios del Espectáculo (El Trece), Mammón habló de su futuro en los medios tras el impacto social que tuvo la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto, declarada prescripta por la Justicia, y anunció: "Seguramente voy a volver a la pantalla de Telefe y a la televisión. Porque, además, la tele es mi lugar de laburo. La tele, el teatro, la radio. Pero seguramente vuelva. Seguro".

"En este momento mi energía no está puesta en la vuelta a la televisión. Sino en contrarrestar una denuncia falsa, y contrarrestar a todas las personas que se hayan subido a esa mentira en la Justicia", agregó.

Sobre su posible vuelta a La Peña de Morfi, ciclo heredado por el fallecido Gerardo Rozín, Jey se mostró muy convencido al indicar: "Vengo de charlar con las autoridades del canal. Y fue una muy buena conversación. Tengo contrato con el canal hasta fin de año".

Sobre la decisión del "canal de la familia" de apartarlo del programa de los fines de semana, Mammón aseguró: "Respecto a Telefe no estoy pensando en nada que tenga que ver con lo legal". Por último, el animador indicó cuál será su paso a seguir en la Justicia y señaló: "Vamos a demostrar que hubo una relación consentida, con una persona que no tenía 14 años, y que no hubo violación".