Carmen Barbieri y una desgarradora revelación sobre Fede Bal: "Lamentablemente pasó"

La capocómica dio a conocer qué a angustia en relación a Federico Bal. Carmen Barbieri habló sobre un conflicto familiar en su ciclo de televisión.

Carmen Barbieri se pronunció en su programa de televisión sobre el presente de su hijo, Federico Bal, y se emocionó en vivo. La exjurado de ciclos de Marcelo Tinelli dio a conocer qué es lo que la angustia en relación a la vida personal del actor de Kinky Boots.

"¿No sabén cómo sufrí y sufro esta separación? Era la mujer perfecta para mi hijo. Lo seguía, lo apoyaba en su enfermedad, en su felicidad, en la muerte del padre, en todo. Estoy muy agradecida a ella y a su familia", comenzó su descargo la actriz en Mañanísima, el ciclo que conduce en Ciudad Magazine, con Estefanía Berardi y Sebastián "Pampito" Perelló como panelistas.

Barbieri reflexionó sobre la intromisión de la prensa en al vida privada de las personas públicas y agregó: "Pero las cosas que quisiera decirle en privado se la tengo que decir cara a cara, porque no puedo mandar nada grabado. No quisiera que salga al aire lo que tengo para decirle. No es nada malo, porque la amo, pero no quisiera… Fede está muy triste".

"Él empezó una relación tan linda con Sofi, pero a ella le tocaron vivir muchas cosas jodidas. Yo le dije a Fede, cuando empezaron a salir y los veía tan bien: 'Lo único que te voy a pedir Federico es que Sofi no derrame ni una lagrima por vos", soltó. Y cerro: "¡Y miren que yo amo a mi hijo! Se me pone la piel de gallina. Sofía no merecía ni una lágrima causada por Federico. Lamentablemente pasó. Por eso mi hijo está tan triste".

Las palabras de Fede Bal sobre cómo lo afectó la separación de sus padres

"Se separaron en un momento donde a mí me dolió mucho. Fue muy feo, durante muchos años se habló de eso. Ellos se ocupaban de que se siga hablando y fue lo que más me dolía. Éramos una familia realmente hermosa. Teníamos una familia hermosa", comenzó Bal en diálogo con Telefe Noticias en la sección Herederos, en alusión a la escandalosa separación de Carmen Barbieri y Santiago Bal, que fue tema del periodismo de espectáculos durante meses. Y sumó: "De mis viejos muchas veces dije que aprendí de lo bueno y de lo malo, de no repetir historias. Pero hoy en día siento que algunas caigo igual y en otras creo que hago la diferencia. Que de golpe la gente hablé de mí, yo no lo voy a poder controlar nunca en mi vida".