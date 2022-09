Nazarena Vélez abandonó LAM en vivo sin dar explicaciones: "No lo puedo contar"

Nazarena Vélez se fue del piso de LAM en vivo sin dar explicaciones y preocupó a todos sus compañeros.

Nazarena Vélez abandonó el set de LAM en vivo sin dar explicaciones: "No lo puedo contar"

Nazarena Vélez abandonó el set de LAM en vivo sin dar explicaciones: "No lo puedo contar"

Nazarena Vélez preocupó a sus compañeros de LAM (América TV) tras abandonar repentinamente el set por un asunto de urgencia. Sin previo aviso, la "angelita" abandonó su silla y desapareció del estudio.

En lugar de avisarle a la producción del programa con tiempo, Nazarena lo hizo en vivo enfrente de Ángel de Brito y el resto de sus compañeras. A pesar de que todos le insistieron para que contara por qué tenía que retirarse, la mediática guardó silencio y se negó a dar explicaciones.

"Yo te tengo que preguntar, el público quiere saber", le reclamó De Brito. "Ahora no te puedo contar", sostuvo Vélez. "¿Y por qué no me podés contar? ¿Para qué estás acá? Para contarme todo...", le insistió el conductor. Sin embargo, Nazarena se mantuvo firme. "Qué raro...", pensó Ángel en voz alta.

"¿Pero es por algo grave?", le preguntó Estefanía Berardi con preocupación. "¿Es por algo divertido? ¿Es por algo laboral?", indagó De Brito. "Estoy resolviendo. No te puedo decir", reafirmó Nazarena. Acto seguido, sus compañeros empezaron a compararla con Wanda Nara. "Hacé como Wanda que cuenta todo. Seguro después lo cuenta en Instagram", bromeó el conductor, y Yanina Latorre coincidió: "Eso es muy Wanda, no le cuenta nada al periodismo pero después lo cuenta en Instagram". "Si se van a enterar, se van a enterar primero acá. No lo puedo decir", cerró la "angelita".

La fuerte pelea entre Yanina Latorre y Nazarena Vélez en LAM

Recientemente, Nazarena se cruzó con Yanina Latorre mientras discutían sobre el conflicto entre Silvana Flores y Sofía Zámolo. Resulta que Silvana fue invitada al programa para contar su versión de los hechos y acusó a Sofía, su excuñada, de haberla echado de su casa con su hija de 4 años. Además, aseguró que la modelo es "muy agresiva" y dijo que vivió violencia física y verbal por parte de ella y de su hermano, Diego Zámolo, su expareja.

Mientras Yanina y el resto del panel de LAM se pusieron del lado de Silvana ya que hay un expediente judicial que comprueba sus declaraciones, Nazarena no le creyó del todo y se mostró más afín con Sofía. "Claramente se odian, Yani, se odian... ¡¿Vos escuchaste lo que acaba de decir esta señora?! ¡No me vas a decir que no se odian!", le dijo Nazarena a Yanina al escuchar cómo la defendía a Silvana.

"No me grites. Te voy contestar algo: si a vos, sola, arrastrada, conociéndote como sos como madre, te dejan en la calle con tus hijos y con cara de conchuda se aparece tu cuñada a hablar y ningunearte, vos le hubieras contestado cosas peores", le respondió Latorre. Sin embargo, Vélez insistió con que "es es la versión de ella", en referencia a Flores, y que habría que escuchar también la versión de la modelo. "Siento que hay mucho odio, cuando hay tanto odio, hay muchas cosas que están mezcladas", concluyó Nazarena.