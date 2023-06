Nancy Dupláa decidió contar la verdad de su intimidad con Pablo Echarri: "Está bueno que se sepa"

Nancy Dupláa reveló detalles desconocidos sobre su vida íntima con Pablo Echarri, con quien lleva 22 años de relación. Los dos actores se consagraron como una de las parejas de la farándula más icónicas, por lo que muchos de sus seguidores se preguntan cómo hacen para mantener viva la llama de la pasión. Según Nancy, "el fuego sigue" incluso después de tantos años juntos. En este contexto, soltó un dato sobre su intimidad.

Todo comenzó cuando Echarri habló sobre su matrimonio y consideró la posibilidad de dormir en camas separadas. El actor dijo, en diálogo con Desayuno Americano (América TV), que está dispuesto a probarlo. “Si es cómodo, podría ser. Hay que implementar todos los tipos de situaciones que sean mejor para las parejas a lo largo que pasa el tiempo y que va cambiando la realidad de todo. Si es en pareja, me parece que está todo bien”, sentenció. Más tarde, Nancy dio su opinión sobre el tema.

“Hasta ahora, nos gusta a los dos todo lo que nos va pasando. Me gusta lo que está pasando en él y a él le gusta lo que está pasando en mí", sumó Duplaá, en diálogo con el programa de streaming Escucho Ofertas (Blender). “Todos queremos una pareja como Nancy Dupláa y Pablo Echarri. Pero, además, me mata porque cada vez que dan notas dicen ‘tenemos fuego, estamos bien, todo lo que ustedes imaginan de nosotros es real…’", comentó Galia Moldavsky.

Nancy asintió, pero destacó que “está bueno que se sepa que los años van cambiando y las prioridades también". "No querés coger todo el tiempo... Lo importante es querer coger, tener ganas. Esa llama está. Hay fuego porque hay transformación, y en esa reformulación siempre seguimos eligiendo al otro, pero no somos los mismos ni queremos lo mismo y no cogemos como antes. Todo fue mejor, en algún punto”, se sinceró.

Por último, soltó una reflexión sobre la importancia de la comunicación: “La pareja es conversación, decir todo. Hay puntos claves, mágicos, que suceden a partir de algo que no es magia, sino la conversación. Es tener los huevos de decir ‘no te banco’ o ‘esto es una mierda’. ¿Qué hace el otro con esto? Mejora porque quiere permanecer o se va a la mierda".

Pablo Echarri reveló cuándo comenzó todo con Nancy Dupláa

Recientemente, Pablo Echarri contó cómo fue que se enamoró de Nancy: cuando trabajaban juntos en una película y ambos estaban en pareja con otras personas. "La primera vez que trabajamos juntos fue en la película El Desvío y la verdad es que nos atraíamos, nos dimos cuenta en ese encuentro inicial. Si bien cada uno estaba con su pareja en ese momento, había una atracción bastante fuerte, ella en ese momento estaba con Gastón", relató en Noche al Dente (América TV). Y agregó que, hasta el día de hoy, la vuelve a elegir: "No tengo dudas que la elijo a ella como madre de mis hijos y como mi compañera ideal, pero no podría continuar con ella si no la eligiera como mi amante".