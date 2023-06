Pablo Echarri contó cómo enfrenta la crisis con Nancy Dupláa: "Le ponemos el pecho"

El actor dio a conocer datos nunca revelados sobre sus malos momentos con su pareja. Nancy Duplaá y Pablo Echarri están juntos hace casi 20 años.

Pablo Echarri habló sobre su relación con Nancy Dupláa y dio a conocer las difíciles situaciones que han vivido como pareja. El actor de tiras como Montecristo y Resistiré contó cómo surfean las crisis maritales y reveló detalles desconocidos de su vínculo con la multipremiada artista.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa se conocieron en el 2000, cuando fueron la pareja principal de la novela Los buscas de siempre. Tres años más tarde nació Morena, la primogénita de la pareja, aunque la actriz se había convertido en madre por primera vez en en 2000 de su hijo Lucas Martin, junto con el conductor radial Matías Martin.

En el 2007 Dupláa y Echarri dieron el sí ante la ley y tres años más tarde nació su segundo hijo, Julián. Dada la extensión de esta historia de amor, la pareja ha vivido innumerable situaciones a las que sobreponerse por el bien de la familia ensamblada que formaron. Asimismo, el actor habló al respecto con Desayuno Americano y pronunció: "La manejamos ahí, le ponemos el pecho. Vivimos juntos y tratamos de colaborar el uno con el otro y soportarnos también… ¿no? Soportando esas cosas que no nos gustan", como respuesta a una consulta sobre cómo sobrellevan las crisis de pareja. Y sumó: "Pero después es un trabajo. No sale solito".

El actor fue consultado sobre cómo duermen con su pareja, si en camas separadas o en la misma, y reveló: "No, no. Bien clásica. (Si ella me lo propone), veríamos. Si es cómodo podría ser también. Hay que implementar todos los tipos de situaciones que sean mejor para las parejas a lo largo de que pasa el tiempo y que va cambiando la realidad de todo. Si es en pareja, me parece que está todo bien".

Nancy Dupláa, sobre su relación con Pablo Echarri

La actriz de tiras como 100 Días para Enamorarse y Graduados habló sobre su vínculo con Echarri y se mostró incrédula ante la cantidad de años que hace que están juntos. "Es una anormalidad. No es normal estar tanto tiempo con alguien. Es una anormalidad, o por lo menos lo que uno cree que es lo normal. Yo siento que estoy en el lugar que quiero estar desde hace tiempo y sigo eligiendo a esta persona para que esté al lado mío porque sigo compartiendo lo más esencial", soltó Nancy en diálogo con Ciudad Magazine. Y cerró: "Siempre hay momentos de crisis y de cambios, pero siempre con la certeza de que quería quedarme ahí, y él también".