Murió una recordada actriz de La Niñera

El fallecimiento fue comunicado por la familia de la figura televisiva que compartió elenco con Fran Descher. Quién es la estrella de La Niñera perdió la vida.

Los fanáticos de La Niñera recibieron una pésima noticia en las últimas horas. La actriz que interpretó a uno de los personajes más recordados de la sitcom falleció a los 70 años. La triste noticia fue comunicada por la familia de la artista a través de un comunicado.

Se trata de Nancy Frangione, quien dio vida a Marsha Fine, la prima Fran Fine. Si bien el personaje apareció en la serie tan solo en dos oportunidades, pero fueron suficientes para quedar impregnada en los recuerdos de los fans de la tira que protagonizó Fran Drescher.

Hasta el momento, no se conoce la causa de muerte de la actriz, quien hizo su debut en televisión como Tara en All My Children en 1977, interpretando al personaje hasta 1979. El papel más notable en su carrera fue la intrigante Cecile en Another World en 1980, la ficción que la catapultó a la fama.

Frangione no apareció en las seis temporadas que tuvo "The Nanny", pues Marsha apareció en dos capítulos, correspondientes a la primera y segunda temporada, que se estrenaron en 1993 y 1994, respectivamente. La prima de la "nana" es muy recordad por no tenían una buena relación, ya que su personaje siempre presumía a su esposo y estatus social a la protagonista.

Fuera de la pantalla, Frangione estuvo casada con su coprotagonista de Another World, Christopher Rich, de 1982 a 1996. Juntos tuvieron una hija llamada Mariel. En el obituario de Dignity Memorial, proveedor de servicios funerarios, varios fanáticos y amigos de dieron sus condolencias a la familia.

“No la conocí personalmente, pero era fan de “Another World”. Que la luz perpetua brille para ella”, escribió una fanática. Mientras que un amigo comentó una anécdota de la secundaria: “Era muy atrevida y decidida, recuerdo cuando encaró a un maestro que no la dejaba interactuar en clase de Filosofía”.

El verdadero motivo por el que se canceló La Niñera

La Niñera fue una comedia producida por la cadena CBS y finalizó luego de seis temporadas. El fin de la tira, retrasmitida en varias oportunidades, llamó la atención de todos debido al éxito que consiguió, pues además de los buenos índices de audiencias conseguidos, consiguieron vender el formato a diferentes países.

Fran Descher, encarnó a Fran Fine, una encantadora y simpática residente de Queens de origen judío, que por accidente se convierte en la niñera de tres niños de clase alta de Nueva York. Allí es donde conoce a Maxwell Sheffield, el padre de los niños y un destacado productor teatral.

Desde el primer episodio, los protagonistas empiezan a coquetear y las idas y vueltas de ese romance fue el gran hilo conductor de la tira. Pero también, de acuerdo a lo que se conoció en el último tiempo, fue lo que llevó a que a serie sea cancelada.

Finalmente, Fran y Maxweel se casan, pero la actriz intentó convencer a los productores para que eso no suceda. "Cuándo un espectáculo se construye alrededor de un amor que no puede suceder, tensión sexual, tienes que mantenerlo así", afirmó Descher en una entrevista reciente.