¿Qué fue de la vida de Fran Descher, actriz protagonista de La Niñera?

Hay algunas estrellas que sobreviven en Hollywood, otras que se reinventan y existe un grupo que, simplemente, se apagan. Este fue el caso de Fran Descher, la actriz protagonista de La Niñera, quien superó muchas adversidades y hoy luce espléndida en sus redes sociales. ¿Qué fue de su vida?

En La Niñera Fran Descher lucía una melena recogida con llamativos moños, looks extravagantes y era dueña de un sentido del humor que engalanó a millones de familias de todos el mundo. El éxito de la sitcom y su salto al estrellato no quiere decir que su vida no haya estado llena de obstáculos, cosa que jamás ocultó y hasta hizo público en sus memorias Enter Whining, de 1996.

Durante su infancia, Descher tuvo que soportar los malos tratos de profesores que le decían que "debía arreglar su voz si quería triunfar como actriz". No siguiendo los repudiables "consejos", consiguió pequeños papeles en algunas de las películas más importantes de la época, como Saturday Night Fever o This is Spinal Tap. "No siempre conseguía el papel. Soy muy inusual, y aunque eso es lo que me ayudó a convertirme eventualmente en una estrella, no funcionaba al principio cuando la gente intentaba encasillarme", admitió en una entrevista a la revista Glamour.

Más tarde llegaría La Niñera -luego de un encuentro en un vuelo a Europa con Jeff Sagansky, director en aquel momento de la cadena televisiva CBS, con el que habló durante horas sobre la posibilidad de hacer un 'pitch' para un show- una de las sitcoms más famosas de los '90 que seguía la historia de una mujer entra a vivir a una mansión como niñera residente, y desarrolla un romance con el padre viudo (Charles Shaughnessy), una relación maternal con los niños y niñas, y una divertida amistad con el mayordomo (Daniel Davis).

“Cuando me veo tan delgada en esos capítulos recuerdo lo infeliz que era. Había un tiempo en el que estaba llegando al agotamiento, entre ensayos, grabaciones, sesiones de escritura y convocatorias de prensa". recordaría Descher en declaraciones de ese entonces sobre la época en la que filmó la serie y perdió 13 kilos.

No todo era éxito en la vida de Fran: su matrimonio de 20 años con Peter Marc Jacobson se rompió cuando éste le reveló que era homosexual. Pese a que el boom mediático tuvo un trato muy cruel con la actriz, Descher y su ex mantuvieron pacífica y, hoy, construyeron una hermosa amistad. De hecho, Descher es una militante activa por los derechos de las personas LGBTIQ+. Por otro lado, acarreaba una serie de traumas que la perseguían desde hacía algunos años.

Concretamente, el episodio traumático se dio cuando dos hombres irrumpieron en casa del matrimonio cuando se encontraban con una amiga, y, siendo apuntadas con una pistola, ambas fueron violadas. La actriz ha asegurado en varias ocasiones que intentó borrar de su cabeza esa terrible experiencia, pero que, reprimiéndola, sólo conseguía que volviese con más fuerza. Durante sus años de éxito televisivo, el trauma se intensificó, y cómo los medios de la época recuperaron el tema (e incluso intentaron entrevistar al violador, encarcelado en aquel momento) fue doloroso para ella.

Los problemas se intensificaron en junio del año 2000 y luego del final de La Niñera, cuando su carrera cayó en picada y le diagnosticaron un cáncer de útero. En su segundo libro, titulado Cancer Schmancer, rememora su ardua batalla contra la enfermedad. "No me alegro de haber tenido cáncer o de haber sido violada, y no se lo deseo a nadie, pero soy mejor persona por ello e intento tomar el camino adecuado para mejorar en cada oportunidad posible", asegura en un pasaje de la obra.

A sus 63 años, Fran Descher logró vencer las adversidades que se le pusieron en el camino y se consolidó como una celebrity que vive en el corazón de sus fanáticos. Produciendo contenido diario en sus redes sociales, participa activamente en campañas para concientizar en torno al cáncer de útero y en movilizaciones a favor de los derechos de las minorías sexuales. Y, en menor medida, reapareció en series y películas como la celebrada comedia para niños Hotel Transilvania, donde pone la voz de Eunice, la mujer de Frankenstein. Su trabajo más reciente ha sido en la sitcom Indebted, escrita por Dan Levy y estrenada en 2020.