Coronavirus: A 26 años de "La Niñera", el elenco se reunirá de forma virtual para entretener a sus seguidores

La pandemia de coronavirus reunió al elenco de una de las series televisivas más queridas: The Nanny (La Niñera en español) Este encuentro nació de la crisis y la idea del equipo de actores es entretener un rato a todos los seguidores, en medio del aislamiento social. Según anticipó Variety, los actores originales se reunieron de forma virtual para leer el guion del primer capítulo vía Zoom. El video se podrá ver a partir del lunes 6 de abril en el canal de YouTube de Sony Pictures, responsables de emitir la sitcom,

"La risa es la mejor medicina, por eso, en estos tiempo difíciles, Petah y yo pensamos que sería genial juntar a todo el elenco de La Niñera para una lectura virtual del capítulo piloto", dijo Fran Drescher , la protagonista, en un comunicado en donde hace referencia a uno de los creadores de la sitcom, Peter Marc Jacobson. "Es una actuación única hecha por la pandemia , para nuestros fans de todo el mundo que en este momento están estresados, en aislamiento y necesitan algo lindo. A todos nosotros nos ayudó a levantarnos un poco y esperamos que a ustedes también", prosigue.

Awe hang in! We got a surprise for you! Announcement this week! Stay tuned! Weeeee!!!👏🏼 https://t.co/DTe4rE6IRc