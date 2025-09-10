Morena Beltrán reveló un dato sobre su vida privada: “Me encanta”

Morena Beltrán hizo una fuerte confesión respecto a su vida privada.

Morena Beltrán sorprendió con una confesión íntima sobre sus planes a futuro. En una charla con Infobae, la periodista deportiva contó que le entusiasma la idea de casarse con su pareja, el futbolista Lucas Blondel, con quien mantiene un sólido vínculo desde 2023. Sobre este tema privado, la joven comunicadora no pudo evitar demostrar su entusiasmo.

“No, a mí me encanta el plan de casarme. Invitar a la gente que quiero y que Luqui quiere. Me encanta ese plan de sentirnos acompañados en ese día, divertirnos y hacer una fiesta. Creo que eso es lo que más me divierte: hacer la fiesta”, expresó entre risas al imaginar un posible casamiento con el famoso deportista.

La periodista, que desde hace más de un año convive con el defensor de Boca Juniors, reveló que también imagina compartir ese momento con sus compañeros de F90, a quienes siente cercanos pese a la diferencia de edad. “Obvio que mis compañeros están invitados y me divierte también porque yo a ellos los siento súper cercanos aun con la diferencia de edad que tenemos. Porque la mayoría son 25 o 30 años más grandes que yo y tenemos esa conexión”, aseguró.

Beltrán también se refirió a lo que significa la convivencia con Blondel y no dudó en dar detalles de su presente romántico: “Volviendo a lo de Lucas, siento que es un planazo volver todos los días a mi casa. Me pasa eso”, dijo, dejando en claro que atraviesa un gran presente personal.

Morena Beltrán reveló cómo era su vida antes de estar en pareja

En otro tramo de la entrevista, la periodista reflexionó sobre cómo cambió su vida desde que está en pareja. “No tiene una connotación negativa para mí el estar solo o la palabra soledad. Yo estaba bien con mi rutina de levantarme a la mañana, tomarme un mate, ver un partido, ir a visitar a mis viejos, tener mi rutina independiente. Pero la verdad es que con Lucas tengo una naturalidad... Para mí es eso, si podés tener esa naturalidad con el otro, es un golazo”, confesó.