Matías Martin defendió a los jubilados y apuntó contra Milei en vivo: "Miseria"

Matías Martin habló sobre el gobierno de Javier Milei y defendió a los jubilados.

Matías Martin se pronunció en su programa de radio tras la cruda represión de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde un grupo de hinchas de fútbol y jubilados se unieron para pedir aumentos en las jubilaciones. Con contundencia y hartazgo en su discurso, el periodista apuntó con todo contra el gobierno de Javier Milei.

La represión policial del 12 de marzo tuvo como saldo a más de 130 personas detenidas, decenas de heridos y al fotógrafo Pablo Grillo con un traumatismo craneoencefálico que lo puso entre la vida y la muerte. En cuanto al reclamo de los jubilados, Martin pronunció sin tapujos: "Este problema se resuelve de una manera muy sencilla, dándole más guita a los jubilados".

"Pero como es algo que no van a hacer, como no tienen ninguna sensibilidad ni humanidad, no van a mirar que lo que ganan seis millones de personas es una verdadera miseria que se resuelve tan simplemente con una partida de guita que hay que destinarle a los jubilados", continuó su descargo el conductor de Urbana Play. Y cerró: "No termino de entender por qué con todos los gobiernos pasa lo mismo de que el primer recorte llega por ahí: se llenan la boca en campaña y es el primer recorte. Evidentemente cuando administrás, ves algo que te hace recortar solo acá. Pero este le suma una dosis de insensibilidad, deshumanización y represión salvaje, que es lo que mucha gente quiere ver. Esto me aterra a mí: un montón de gente lo votó para esto, para que vayan sin piedad a reprimir a cualquiera que se quiera manifestar".

Varias actrices se pronunciaron sobre la represión de las fuerzas de seguridad

Ángela Torres fue contundente y apuntó de manera directa contra el gobierno de Javier Milei y la gestión de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad: "Salen a manifestarse y los reprimen así. No se puede ser tan basuras", escribió. Además, compartió un posteo que decía: "Miles de policías que no están donde deberían por perseguir a viejo que no tienen ni medicamentos. Hijos de puta".

Represión en Buenos Aires.

Dalma Maradona también fue una de las actrices que se pronunció, con una foto de su padre y la frase: "Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados". Por su parte, Lali Espósito compartió un video que muestra cómo un policía empuja y tira al piso a una jubilada, con emojis de alarma en su posteo. Griselda Siciliani fue tajante a la hora de referirse a lo ocurrido ayer en las inmediaciones del Congreso de la Nación: "Mierdas", escribió como reacción al video viral de la jubilada empujada hacia el asfalto. Celeste Cid habló sobre el tema en una de sus historias de Instagram y soltó: "No hay palabras. Duele el corazón al ver lo que hay que ver. No aceptemos vivir en un mundo anestesiado".