Marina Calabró reveló el punto débil de Santiago Del Moro: "Se enoja"

La periodista contó detalles de su relación con el conductor de Telefe e hizo una impactante revelación.

Santiago Del Moro se convirtió en una de las máximas figuras de la televisión. Tras el éxito que consiguió con MasterChef y Gran Hermano, Telefe confió en él para que esté a cargo de la conducción del evento del año: los premios Martin Fierro. Sin embargo, no todo es perfecto: una de las personas que más lo conoce reveló su punto débil.

Se trata de Marína Calabró, quien supo trabajar con Del Moro varias años en Infama, Luego sus caminos se separaron, pero el vínculo que forjaron perduró. Por lo que los rumores de una supuesta pelea hicieron que la periodista aclare la situación.

“Nunca estuve peleada con Del Moro”, sostuvo en Mañanísima, El programa de Carmen Barbieri se habían hecho eco del roce qué habría tenido con el actor-conductor durante la emisión del último Gran Hermano y había causado sorpresa ene el mundo del Espectáculo.

“Con él tengo confianza. Le jorobó que le dije que no se ‘endive’. Pero no… Pelearme con Santiago es como discutir con mi hermana o mi hija”, explicó la panelista de Jorge Lanata. “Está un poco malcriado, está demasiado acostumbrado al elogio. Todo lo que suene ahí en el medio, entre el elogio y la crítica, por las dudas… ¡se enoja!”, contó en su columna de Radio Mitre.

Marina Calabró y Marcela Feudale fueron acusadas de maltratadoras

El estilo de Marina Calabró puede meterla en problemas a veces y generar rispideces con compañeras. Al menos así lo manifestó Vanesa Carbone, quien compartió panel con ella en Infama y la acusó de maltratadora.

"Yo laburé con Andrea (Taboada) en Infama y reconozco, Lanata, que éramos un equipo difícil. El equipo de Infama éramos muy camarilla. Santiago del Moro, Marcela Feudale y yo, para todos los que intentaron entrar fue complejo, excepto par Andrea Taboada. Es una profesional impecable que tiene gran adaptabilidad, porque si sobrevivió a ese equipo de Infama... Malísimas, con la Feudale éramos remalas y Del Moro más malo que nosotras dos juntas", comentó la hermana de Iliana sobre la salida de Taboada de LAM.

Pero Marina nunca se imaginó que ese comentario iba a servirle de argumento a Carbone. Tras escuchar ese comentario, Vanesa dialogó con la revista Pronto y apuntó con toda su acidez contra ella y Marcela Feudale

"Hizo alusión a lo que fue el equipo de varias panelistas que pasaron por ese programa. Me extrañó mucho la naturalización del maltrato que hizo Marina con respecto a Infama, esto de que se regodeaba en decir que ella junto a Marcela Feudale eran un equipo muy difícil, que eran malísimas", apuntó Carbone y agregó: "Me parece repudiable esta naturalización del maltrato que hizo Marina Calabró".

"A mí me tocó padecer a Marina Calabró y a Marcela Feudale como compañera de Infama porque yo en un momento estuve trabajando con ellas, por suerte poco tiempo", continuó y cerró: "Dos veces Marina me pidió perdón por su manera de ser para conmigo. Me pidió disculpas en su momento en sala de maquillaje. Me acuerdo de que ella estaba enfurecida porque yo había entrado a Infama y dijo cosas muy concretas cuando me vio. A mí me dijo 'dejan entrar a cualquier persona al canal'".