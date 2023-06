Santiago del Moro habló de más y reveló por qué los famosos tendrán un martillo en los Martín Fierro

El conductor de Gran Hermano confirmó que estará a cargo de los próximos Martín Fierro y "spoileó" una de las sorpresas del evento.

A pesar de los escándalos por la conducción de los Martín Fierro, se decidió que Santiago del Moro ocupe el rol de Marley tras la polémica que surgió en torno la carismática figura de Telefe. Y luego de confirmar la noticia, el conductor de la última edición de Gran Hermano habló de más y reveló una extraña sorpresa que estará incluida en el evento.

En un móvil con Intrusos (América TV), Del Moro celebró la decisión de APTRA de tenerlo como única figura en la conducción de los premios más importantes de la televisión argentina y señaló: "Estoy feliz con la confirmación de la conducción de los premios Martín Fierro. Mis compañeros me llamaban y me decían que lo iba a hacer, pero no lo tenía confirmado. La verdad es una fiesta que amo".

"Hace años estuve a punto de hacerla, pero no se dio; sin embargo, ahora están dadas todas las condiciones. Después de semejante año con Gran Hermano está bueno hacerlo. Ya tuve una reunión, distintas figuras de Telefe y otros canales van a participar. Yo quiero ganar algo, es muy lindo subir ahí, te sentís el rey del mundo, y este año están armando un premio gigante", sumó.

Por último, el conductor que también lidera las mañanas de La 100 reveló una de las sorpresas de la comida que degustarán los famosos este año. "Con respecto al menú, me comentan que es el más rico que han probado en muchos años. Y les doy un adelanto, el postre va a ser en lata, que viene con un martillo, vos le tenés que pegar y descubrís lo que es. El hit de la ceremonia va a ser el postre en lata, espero que sea rico”, concluyó.

Por qué Marley no conduce los Martín Fierro

El histórico conductor de Telefe era la primera opción del canal junto con Susana Giménez, pero a pocos días de escucharse esa noticia, Marley recibió una denuncia por abuso sexual en Misiones. Mientras filma la nueva temporada de Expedición Robinson en Colombia, fue desafectado de los Martín Fierro 2023.

Marley fue acusado por un joven de identidad reservada, que vive en la provincia de Misiones y realizó una presentación ante la Unidad Regional II de Oberá. En la constancia policial, el denunciante afirma: "Con el temor propio del caso, con mi identidad reservada, quiero manifestar que en un viaje que he realizado a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a la localidad de Pilar, en una casa quinta, no recuerdo ni puedo precisar la fecha exacta, pero fue hace muchos años atrás, vi y reconocí a los conductores famosos: MARLEY y MARCELO CORAZA, al primero lo llamaban 'el porteño' y al otro: 'el bonito'. Mayores detalles de figuración en la renuncia radicada".

Firmada por Ofelia De los Ángeles Pereira, Crio. Inspector 2do, Jefe UR-II de la Policía de Misiones, la constancia policial hace mención al conductor de Telefe que actualmente se encuentra en Colombia grabando un reality para la señal de Viacom CBS. El joven que realizó esta presentación también fue entrevistado por Crónica TV, en donde afirmó que estuvo a sus 14 años con "un conductor de televisión del canal de las tres pelotas" y añadió: "Corazza y un montón de sus colegas, compañeros, estuvieron con menores. Famosos de mucho dinero y funcionarios".