La dolorosa y picante despedida de Andrea Taboada: "No se maquillen el cerebro"

Andrea Taboada se despidió de LAM con una fuerte frase y de los históricos solo quedaron Ángel de Brito y Yanina Latorre.

Andrea Taboada se despidió de LAM tras ocho temporadas acompañando a Ángel de Brito y se fue con una fuerte frase para sus compañeras y todos aquellos que trabajan en televisión. "No se maquillen el cerebro", disparó la ya exangelita durante su despedida, en la que Yanina Latorre tampoco pudo contener la emoción y terminó quebrando en llanto.

El fin de semana pasado, Andrea Taboada sorprendió a todos al revelar que pronto dejaría de ser parte de LAM, ciclo de espectáculos en el que era una de las "históricas" junto con Yanina Latorre y Ángel de Brito. En ese momento, la panelista contó que no se trataba de una decisión suya y aseguró que estaba muy triste con la determinación que habían tomado en América TV respecto a su futuro. Estefanía Berardi también fue desvinculada del ciclo, pero, a diferencia de Taboada que seguirá en la señal, la ex Combate se irá a Pasaplatos (El Trece).

Si bien la histórica panelista de LAM iba a tener su último día el próximo 30 de junio, su salida se adelantó y se despidió el viernes pasado en medio de una profunda emoción. Tras los elogios que recibió por parte de Ángel de Brito, Taboada contó que la habían convocado de DDM, el programa que conducirá Mariana Fabbiani en América TV. "Te agradezco siempre la confianza que me tuviste, que aprendo, aprendí y sigo aprendiendo, y que va a ir todo bien", le dijo a De Brito.

Al notar que Yanina Latorre había quebrado en llanto, le pidió que la acompañara: "Yanina, no llores. Vení, que somos las históricas". "Gracias a todos, a las angelitas, al equipo de producción. Para mí, LAM es mi casa. Y a vos Ángel, te quiero mucho. Gracias por la paciencia", sumó Andrea Taboada, que cerró su despedida con un picante mensaje para quienes trabajan en televisión. "Por favor no se maquillen el cerebro. Eso me lo dijo Santo Biasatti", concluyó filosa la ahora expanelista de LAM.

Estefi Berardi prendió fuego a Yanina Latorre antes de irse de LAM: "Violenta"

Estefanía Berardi reveló la verdadera razón de su renuncia de LAM (América TV) y apuntó directamente contra Yanina Latorre, con quien tuvo cruces en reiteradas oportunidades. En más de una ocasión, las dos "angelitas" protagonizaron fuertes peleas, tanto en el programa como fuera de cámaras. De un día para el otro, se supo que Estefi y Andrea Taboada iban a abandonar su puesto de trabajo en julio, pero los motivos se mantuvieron ocultos. En este contexto, Berardi contó todo sobre su situación.

Mientras Taboada aseguró que no fue su decisión irse, sino de la producción, Berardi dejó en claro que nadie la echó, sino que renunció por motivos personales. En este contexto, reconoció que la principal causa de su salida fue la esposa de Diego Latorre, debido a los fuertes roces que tienen desde hace meses. Ya harta de esta situación, la panelista dio el portazo definitivo.

"Me molestaron las difamaciones de Yanina. Me voy por Yanina Latorre", reveló la panelista en Mañanísima (Ciudad Magazine). "Yanina dijo que también le vas a hacer un juicio a LAM", le comentó Carmen Barbieri, la conductora del ciclo. "Ella puede decir cualquier cosa. Puede decir también que estoy tomando sol en bikini en mi casa, pero después hay que comprobarlo", respondió Estefi.

Y sobre sus frecuentes peleas con Latorre, agregó: "Para mí siempre fue un juego, pero cuando empecé a ver que del otro lado no era un show y que agredía y que era violenta, que me agredía como persona diciendo cosas que son falsas, me di cuenta de que no quería estar más en ese lugar".