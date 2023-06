En la cara de Ángel De Brito, Estefi Berardi pegó el portazo anticipado en LAM: "Me chupa un huevo"

Una "angelita" abandonó el set mientras estaban al aire y se encerró en el baño a tomar mates.

Estefi Berardi, panelista de LAM (América TV), abandonó el programa en vivo, en medio de una tensa situación y ya no volverá. La "angelita" no pudo soportar la incomodidad que estaba viviendo desde hace meses y, de un momento a otro, se fue del set, agarró sus cosas y se encerró en el baño a tomar mate. El momento se volvió viral en las redes sociales y tanto Ángel de Brito como el resto de las panelistas reaccionaron impactados.

Días atrás, Berardi, junto con Andrea Taboada, había anticipado que renunciaba en el mes de julio, pero su salida se anticipó por un escándalo. Todo comenzó cuando en el programa trataron el tema de las querellas que Berardi iniciará contra su colega, Yanina Latorre, y Sofía Aldrey, expareja de Federico Bal, por haber filtrado sus chats privados con el actor. La "angelita" no estaba dispuesta a soportar semejante exposición, se levantó y se fue en vivo.

En aquellos chats, se pudo comprobar que Bal le fue infiel a Aldrey con varias mujeres, entre ellas, con Estefi. La panelista aseguró que esas conversaciones eran falsas y estaban trucadas, pero al mismo tiempo, inició una demanda contra Latorre y la ex de Bal. Apenas tocaron el tema en el programa, Estefi se levantó y se fue. "Ustedes hagan el tema, yo salgo y aprovecho a merendar y a tomar unos mates. Es que no me puedo defender", explicó, mientras se escondía en el baño.

“Nunca vi a nadie que vaya a tomar mate al baño”, comentó De Brito. “Esto me da vergüenza. ¿Quién la asesora? ¿Quién le dijo que se traiga un mate? Nunca vi algo tan patético. Está haciendo una denuncia falsa, porque vos no te podés presentar a la Justicia denunciando sobre algo falso", comentó Yanina, indignada.

Más tarde, la esposa de Diego Latorre publicó en su cuenta de Twitter: "Tiene el show preparado. Jajaja se fue como las ratas. Trajo un mate para hacer show. Si los chats son falsos, ¿por qué demanda? Vergüenza ajena. Solo busca guita y prensa".

La palabra de Estefi Berardi sobre su renuncia de LAM: "Me chupa un huevo"

Tras esta situación, el productor Pepe Ochoa, quien maneja la cuenta de Twitter de LAM, junto con una foto de Estefi hablando por teléfono: "Último momento. Estefi no vuelve más. Textual de ella: ‘Me chupa un huevo’”. “¿Te chupaba un huevo volver, dijiste?”, le preguntó De Brito más tarde. “Si, pero por vos no, porque siempre te agradecí. Me voy contenta por todo lo que me dio LAM, que fue un montón y me llaman tanto por haber pasado por acá”, concluyó la panelista.