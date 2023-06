Yanina Latorre le hizo una fuerte confesión intima a Viviana Canosa: "A mí me gusta"

La panelista de LAM regresó a su programa de radio y tuvo una reveladora charla con Viviana Canosa. La esposa de Diego Latorre se ausentó por unos días porque viajó a Turquía.

Yanina Latorre regresó a su programa de radio luego de pasar unos días en Estambul, Turquía, con su marido. Y aunque pensaban que podría tomarse un día de descanso tras el largo viaje, la panelista de LAM se fue directo a los estudios de El Observador e hizo un picante pase con Viviana Canosa.

Al principio, Yanina le agradeció a Ángel de Brito por cubrirla en los días que se ausentó y tanto ella como el resto de su equipo le tiraron puros guiños al conductor de América TV. Luego, sobre el cierre, llegó el tan esperado cruce con la periodista de LN+, que, como de costumbre, estuvo lleno de anécdotas sin filtros.

Ambas arrancaron el segmento con mucha euforia, debido a que se reencontraron después de muchos días, y en medio de la charla la esposa de Diego Latorre hizo una picante confesión. Primero, en tono de broma, Yanina sugirió que deberían hacer un show juntas, donde se paren las dos, se abran las camisas y lo muestren todo.

"A mí me gusta mostrar las tetas... Yo soy muy de eso, las mías te juro que son lindas... No uso corpiño porque me gusta que se me marquen los pezones", reveló. Y luego, contó que a varios de sus sus amigos, como Lizardo Ponce y Martín Cirio, les mostró sus senos en videollamadas.

"Amo mis tetas, por eso no uso corpiño", reiteró y fue entonces que Viviana le preguntó: "¿Y cómo saldríamos en el espectáculo?". "Mirá, paradas las dos... Smoking, yo iría con camisa de escotadito con monito negro y el moñíto, y de repente baja el telón y hacemos pam, pam", concluyó, desatando risas en el estudio.

Yanina Latorre contó la bondades del "baño turco"

La charla entre las conductoras de El Observador continuó y la angelita le contó detalles de cómo fue su experiencia de su viaje a Estambul y con el famoso "baño turno". Yanina aclaró que no le dio pudor, pues nadie te mira porque están acostumbrados. "Llega una señora a tu camarín, te lleva de la mano y me dijo que me pusiera con una toalla turca y me cambié", comenzó su relato.

"Es una gran mesa de mármol redonda, y alrededor hay como bancos, con una fuente de agua con canillas doradas. Y vos sentada ahí como una diosa y te van bañando de rodillas, porque así era el baño turco...", precisó. La panelista de Ángel de Brito ya había compartido su experiencia en Instagram: el baño tuvo una duración de dos horas y luego tomó un té turco.

Yanina mostró cómo ingresó dentro de una especie de camarín, le dieron una toalla y también bombachas descartables y pantuflas para estar dentro del lugar. Además, en el servicio que ella contrató contaba con una cabina para descansar. “Es el mejor día de mi vida en Estambul”, remarcó y también informó a sus seguidores que tomó el baño completo, aunque hay diferentes servicios y precios.

El más barato es de 60 euros. “Es caro, son los 250 euros mejor gastados de mi vida”, afirmó y destacó las instalaciones del establecimiento, al que calificó de "maravilloso”. Además, explicó que los hombres están separados de la mujeres para los baños y Diego Latorre, quien también tomó un baño turco, confesó: “Estoy relajado corporalmente pero feliz”.