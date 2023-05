Inesperado: los motivos por los que Yanina Latorre abandona LAM

La panelista abandonará su puesto en el famoso ciclo de espectáculos y explicó los motivos detrás de esta inesperada decisión.

En medio del éxito del ciclo de espectáculos, Yanina Latorre abandonará LAM y explicó los motivos. La inesperada noticia trascendió en redes sociales y rápidamente surgieron varias especulaciones sobre quién podría ser el reemplazo de la mediática en uno de los programas más vistos de América TV.

Latorre es una de las panelistas más picantes del ciclo conducido por Ángel de Brito y es de las reciben más información relacionada a los escándalos mediáticos. Por este motivo, muchos apuntan a que su ausencia se notará muchísimo en el programa, sin embargo, parece que ya es una decisión sin retorno.

Precisamente, según contó ella misma, Yanina se irá de viaje por un extenso periodo y se ausentará del programa durante varias semanas. "El lunes que viene 5 de junio me voy a Estambul", anunció la panelista en su reporte diario de Instagram. Luego contó detalles del itinerario: "Hice muchas cuestas, caminata muy rápida, y bueno, de acá hasta que me vaya a Estambul es todo lo que voy a hacer".

En este marco, iniciaron las especulaciones sobre quién reemplazará a la famosa panelista en LAM, sin embargo Ángel De Brito aún no hizo ningún anuncio oficial. Los internautas, por su parte, creen que habrá una angelita invitada cada noche para que ocupe el lugar que quedará libre hasta el regreso de Latorre.

Yanina Latorre destruyó a Alfa de Gran Hermano por su olor: "Tiene"

Yanina Latorre, fiel a su estilo, disparó munición gruesa contra Alfa de Gran Hermano. La panelista de LAM no suele tener pelos en la lengua y cada vez que tiene un problema con alguien no duda en hacérselo saber en vivo.

La esposa de Diego Latorre habló sobre el exparticipante de reality de Telefe y contó cómo cambió su mirada sobre él en último tiempo. Según, reveló al principio, le parecía simpático. De hecho, Walter "Alfa" Santiago en más de una oportunidad la invitó a su yate para recorrer el delta de Tigre.

No obstante, algo cambió en el último tiempo. La semana pasada, durante su nuevo programa de radio, exteriorizó una opinión filosa del mediático, que se prepara para debutar como panelista en Polémica en el bar. "Yo reconozco que Alfa, cuando empezó Gran Hermano, me caía simpático. Ahora no lo soporto", afirmó.

Además, deschavó el supuesto aroma particular que tiene el concursante más longevo que pasó por la casa más famosa del país. "¡Qué viejo pesado! Además de que tiene mal aliento, ya lo dije varias veces", exclamó, acompañada por su marido Diego Latorre y Gustavo Noriega. A continuación, se compadeció de la bailarina que le toque en el Bailando 2023: "Pobre la bailarina. Muy fuerte el aliento. Te juro, tiene aliento a ajo".

"Cuando te saluda, te voltea. Perdón. No es saludable para el que está hablando con él", reiteró. Por su parte, el exfutbolista contó una anécdota con un colega que tenía un olor extraño: "Tenía un compañero en Cruz Azul que se bañaba con shampoo de ajo".