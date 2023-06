Fuerte acusación de Diego Latorre a Ángel de Brito: "Quiere"

El periodista fue acusado por el deportista en una historia de Instagram. Diego Latorre advirtió a Yanina por una maniobra de Ángel de Brito.

Diego Latorre y Ángel de Brito protagonizaron un video en sus redes sociales y el deportista advirtió a su esposa por un manejo del conductor de TV. El jugador de fútbol le hizo una acusación en público al compañero de trabajo de Yanina Latorre, en alusión al ciclo de radio de la panelista.

Yanina Latorre se encuentra de viaje por lo que no puede estar durante unos días al frente de su ciclo radial. Dada esa realidad, De Brito es quien reemplaza a la botinera en su puesto de conductora y Diego Latorre, presente en el estudio de radio, lo chicaneó con sarcasmo.

"Ángel de Brito quiere quedarse con su programa", escribió el padre de Lola y Diego Latorre en su historia de Instagram. A pesar de la fuerte denuncia que le hizo con esa frase, el deportista demostró tener buena onda con el periodista en el diálogo que tuvieron durante el metraje. "Saludemos a Yani, que está arriba del avión", soltó. Por su parte, De Brito respondió: "Majul me ofreció quedarme con tu horario. Mañana contestale, con el jet lag, contestale".

La insólita anécdota de Yanina Latorre sobre la noche de su casamiento

"Yo no tenía tetas, me operé para casarme, para que se viera un escote con dos tetas. Benito Fernández me hizo el vestido y le hice que me apriete tanto en el pecho para escupir escote, que tampoco era tanto, y vomité toda la noche porque no me pasaba la comida", comenzó su descargo la panelista de televisión en el ciclo de YouTube, Terapia Picante. Y agregó: "Diego me decía 'bailá que la gente se va a ir' y yo le decía 'no puedo más. Diego era la estrella de Boca en ese momento. Yo me casé un lunes, porque el martes Bilardo se lo llevaba para concentrar. La noche de bodas era dormir en el hotel y él a la mañana se iba a concentrar. Vomité tanto a la noche, quedé tan mal que cuando me levanté empecé a vomitar sangre, se ve que se me había lastimado el esófago de tanto darle. Llamo a la ambulancia y me internan".

Los médicos: "Qué te pasó?"

Yanina: "'Anoche me casé'. Ya raro: era martes"

Médicos: "¿Tu marido?"

Yanina: "'Está de viaje'. "Más raro todavía"

Médicos: "¿A dónde se fue?"

Yanina: "Está concentrado"

Médicos: "¿Quién es tu marido?"

Yanina: "Diego Latorre, el 10 de Boca"