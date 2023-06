Yanina Latorre reveló la verdad sobre las internas secretas en LAM: por qué se van Andrea Taboada y Estefi Berardi

Yanina Latorre contó toda la verdad detrás de la salida de LAM de Andrea Taboada y Estefi Berardi.

Yanina Latorre contó toda la verdad sobre los conflictos internos en LAM (América TV), programa en el que trabaja como panelista, tras el anuncio de que Estefi Berardi y Andrea Taboada abandonarán el programa muy pronto. Desde que se supo que ambas "angelitas" iban a dejar el programa conducido por Ángel de Brito, los rumores de posibles internas se hicieron cada vez más fuertes.

De un día para el otro, Taboada adelantó que iba a irse de LAM. Más tarde, Berardi hizo el mismo anuncio y De Brito publicó en sus redes sociales: "Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas 'angelitas'. Era un secreto que íbamos a contar en LAM, pero como se filtró, lo confirmo. En junio se despiden Andrea Taboada y Estefi Berardi. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos". En este contexto, Yanina rompió el silencio.

"No sé por qué importan tanto las internas de LAM. Hasta ahora no hay internas, porque la verdad, yo me enteré ayer a la noche y no podía creerlo", comenzó Yanina en su programa de radio El Observador (FM 107.9). Y agregó que el conductor se guardó el secreto durante varias semanas, ya que esperaba dar la primicia: "Ángel, mudito. Él, calladito porque lo iba a anunciar a fin de mes".

Por otro lado, la esposa de Diego Latorre apuntó duramente contra Taboada por haberse apresurado a anunciar su retiro: "Igual, no creo que le haya gustado que Andrea se adelante. Porque ella en un punto se victimiza, pero tampoco da explicaciones de por qué se va. Las explicaciones, las tiene que dar Andrea".

La supuesta interna entre Ángel de Brito y Andrea Taboada

Según Yanina Latorre, es muy evidente que De Brito se molestó con Taboada por haber dado la primicia en sus redes sociales. En aquel posteo, la panelista había escrito: "Muchas gracias a todos por sus comentarios. Estoy muy triste. No fue mi decisión. Gracias a todos mis compañeros. A Ángel de Brito, a Mandarina. Los quiero y los voy a extrañar siempre".

Su publicación generó un enorme revuelo en las redes sociales y, más tarde, Andrea le pidió disculpas al aire por haberse adelantado. “Lo que dije en el posteo es lo que me pasa ahora y lo que siento. Te agradezco a vos, Ángel, que nos conocemos hace mil años, pero estoy triste. Era algo para contarlo porque era internalizarlo”, comentó la "angelita". Ante esto, De Brito la acusó de haberse "sacado de encima" el anuncio y Taboada le contestó con firmeza: “No, era expresarlo. Entiendo que son recambios, pero obviamente me duele un montón. Serán nuevos tiempos. Estoy así. Con ustedes no la careteo”.