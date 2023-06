El pedido de Ángel de Brito tras la salida de Andrea Taboada de LAM: "Parte"

Marina Calabró contó el trasfondo de la sorprendente disvinculación de la histórica panelista de Ángel de Brito.

La salida de Andrea Taboada de LAM generó un gran revuelo en los medios y en las redes sociales. La histórica compañera de Ángel de Brito terminará su participación en el programa en junio, pero al parecer continuará en América TV por un pedido expreso del conductor.

Aunque la renovación de panales en los diferentes ciclos televisivos son habituales, la locutora hizo "explotar" internet al anunciar su salida del ciclo de espectáculos. "Muchas gracias a todos por sus comentarios. Estoy muy triste. No fue mi decisión. Gracias a todos mis compañeros. A Ángel de Brito a Mandarina los quiero y los voy a extrañar siempre", escribió Taboada en sus redes al anunciar su desvinculación.

Minutos más tarde, Ángel ratificó la información en su cuenta de Instagram: "Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas. Era un secreto, que íbamos a contar en LAM, pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo. En junio, se despiden Estefanía Berardi y Andrea Taboada. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos",

Sin embargo, el periodista habría intercedido por su amiga, que estuvo en todas las temporadas de LAM y también lo acompaño en BDV, el programa que condujo varios años de Brito en Magazine. Según reveló Marina Calabró, Ángel le pidió a la producción de LAM que llamaran a Andrea Taboada para el nuevo programa de Mariana Fabbiani, cuya productora es la misma que la de su programa (Mandarina), que debutará en la pantalla de América a principios de julio a las 14.30 horas.

Marina contó en Lanata sin Filtro que la “decisión de renovar el equipo de aire” fue por parte de la producción, pero le propusieron a ambas quedarse. En cuanto a Taboada, “le ofrecieron ser parte de la producción o quedar en la productora con otro proyecto”.

Si bien Andrea no se iba a quedar sin trabajo, ya que hace radio en CNN y también forma parte del Canal de la Ciudad, la propuesta, según las palabras de Calabró, la puso "contenta". Aunque también "la quieren de otros canales". Por lo que será cuestión de días para que Andrea decida su futuro laboral.

¿Ángel de Brito está enojado con Andrea Taboada?

Tras el gran revuelo que causó el posteo del pasado sábado de Andrea Taboada, la emisión del último lunes de LAM le dedicó un extenso espacio a las ya confirmadas salidas de Andrea Taboada y Estefi Berardi. Ángel contó que el 30 de junio será el último día de la más histórica de las angelitas, y aunque ella no quiere homenaje, tendrá la correspondiente despedida. “No porque me voy a poner… Ya sabés, mirá”, dijo Andrea.

“Lo que dije en el posteo es lo que me pasa ahora y lo que siento. Te agradezco a vos Ángel, que nos conocemos hace mil años, pero estoy triste. Era algo para contarlo porque era internalizarlo”, comentó la panelista. De inmediato, De Brito le sugirió que su acción fue como “sacárselo de encima”, pero ella lo lo negó. “No, era expresarlo. Entiendo que son recambios, pero obviamente me duele un montón. Serán nuevos tiempos. Estoy así. Con ustedes no la careteo”, concluyó y adujo que le faltaba la voz.

Sin embargo, en las redes se siguieron tejiendo teorías sobre la inespera y abrupta disvinculación de Taboada. Una de las versiones que cobró más fuerza fue la de una pelea entre los periodistas, ya se sabía que tienen un estrecha amistad y tabajan juntos desde 2008.

El conductor, como suele hacer a diario, dio la posibilidad a sus seguidores de hacerle consultas a través de Instagram. Allí, uno le consultó: "¿Te enojaste con Andrea porque publicó que se va de LAM?". La respuesta Ángel fue contundente: "Para nada jajajaja. La conozco de memoria".