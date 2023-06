Yanina Latorre sigue en LAM y apuntó contra sus excompañeras: "No soy traidora"

La panelista del programa de Ángel de Brito quedó en el ojo de la polémica. El explosivo mensaje en Instagram tras las salidas de Andrea Taboada y Estefi Berardi

Andrea Taboada y Estefi Berardi dejarán de formar parte de LAM. La noticia revolucionó las redes en pasado sábado por la noche, cuando la histórica compañera de Ángel de Brito confirmó que no iba a estar más en el programa. Las salidas generaron rumores y teorías, ya que otras "angelitas", como Yanina Latorre, sí continuarán en el ciclo de América TV.

"Estoy muy muy triste. No fue mi decisión para nada", comenzó Taboada la historia que compartió en su cuenta de Instagram. "No estaré más en LAM. Obviamente agradezco a todos mis compañeros. A Ángel de Brito, a Mandarina -la productora-. Los voy a extrañar siempre", concluyó la periodista, quien acompañó a Ángel desde el inicio del programa, en 2016, cuando se llamaba Los Ángeles de la Mañana y estaba en El Trece.

"Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas", explicó Ángel de Brito en su cuenta de Instagram, después de la explosiva publicación de la locutora. "Era un secreto, que íbamos a contar en LAM, pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo", agregó el conductor y cerró: "En junio, se despiden Estefanía Berardi y Andrea Taboada. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos".

Pero la aclaración de Ángel no fue suficiente para sus seguidores, quienes le consultaron los por qué de la continuidad de Yanina Latorre. "Taboada y Estefi, y otras que se lleva puestas Yanina. ¿Casualidad? Todas se van menos Yanina", le planteó un fan y de Brito contestó: "Yanina es la mejor panelista. Pero no deja de ser una compañera más. Entiendo la fantasía. Pero Yanina padeció a varias como Alfano, Pazos, Colmenero, Taboada, Cinthia, Estefi. No tiene ningún tipo de poder ni influencia".

Minutos más tarde, la esposa de Diego Latorre se subió a la polémica y replicó la historia de su compañero con un picante mensaje. "Amores, sigo en LAM porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie. Generalmente, padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo", subrayó.

Por otro lado, respecto a la salida de Berardi y Taboada, Latorre grabó un video y se mostró impactada con las desvinculaciones de las panelistas. "Ya sé que están todos esperando a que hable, pero no tengo nada que decir. Me enteré por los posteos, yo ayer estaba en una cena y me empiezan a escribir todos. Yo dije '¿qué pasó?'. Empiezo a mirar en Twitter e Instagram, y quilombo. Pero no tengo idea posta qué pasó, hoy me dedico a averiguar", afirmó.



Yanina Latorre subió una explosiva historia de Instagram

Sorpresa en LAM: Andrea Taboada y Estefi Berardi afuera del programa

"Muchas gracias a todos por sus comentarios. Estoy muy triste. No fue mi decisión. Gracias a todos mis compañeros!!!", escribió Andrea Taboada en sus redes y confirmó su salida del ciclo. También agradeció a Ángel de Brito y Mandarina, la productora del programa: "Los quiero y los voy a extrañar siempre". Y cerró su posteo con su ya característico "LAM".

Por su parte, Estefanía Berardi grabó un video para hablar sobre su desvinculación. "Como ya contó Ángel de Brito, a fin de mes me despido de LAM", comenzó. "La verdad es que lo venimos charlando hace un tiempo con Ángel. Nadie me despidió. Siempre me trataron súper bien en Mandarina, la productora. Siempre me sentí súper cómoda", aclaró la panelista.

"La realidad es que esta oportunidad que me dio Ángel me cambió la vida en todos los sentidos", añadió, y explicó: "Creo que nunca tuve tantas propuestas gracias a que él me puso en ese lugar. Y aprendí tanto laburando al lado que creo que me voy siendo una mejor persona".

Sin embargo, se mostró sorprendida por la salida de Taboada. "No sabía nada de lo de Andrea. Me sorprendió mucho la noticia porque no tenía ni idea, pero yo estoy súper contenta, súper feliz y muy agradecida por lo lindo que me dio el programa", completóBerardi.