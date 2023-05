Ángel de Brito decidió el futuro laboral de Estefi Berardi

El conductor del programa de América habló sobre la continuidad de la panelista. Berardi tuvo un duro cruce con Yanina Latorre y compartió comentarios negativos sobre el ciclo.

Tras el duro enfrentamiento que tuvieron Yanina Latorre y Estefi Berardi en el medio del programa, Ángel de Brito habló sobre la continuidad de la panelista en LAM. El conductor de América también se involucró en la polémica y criticó con dureza a a Berardi luego de ver los retuits que hizo de publicaciones en contra del ciclo de espectáculos.

La pelea entre las "angelitas" sucedió el pasado viernes y durante todo el fin de semana hubo rumores de renuncia. No obstante, a través de su cuenta de Instagram, De Brito aclaró la situación y contestó una de las preguntas que más le hicieron sus seguidores: ¿Seguirá Berardi en LAM?

El periodista abrió su caja de preguntas en Instagram y comenzó a responder las consultas que llegaban. Cuando surgió la posible despedida de Berardi del ciclo, Ángel, entre risas, aclaró que no es de los conductores que "rajan" panelistas por malas contestaciones, mentiras al aire o discusiones durante los cortes.

Ángel de Brito respondió preguntas de sus seguidores en Instagram.

Otro seguidor, con intriga y sacando sus propias conclusiones, preguntó por qué Estefi continuaba en el programa. "Porque tengo alto nivel de tolerancia. Y aunque me pidan la cabeza de alguien no la entrego", subrayó Ángel. "Estefi (y todas) no tiene la libertad en otros trabajos de hablar de todo lo que se puede hablar en LAM", agregó. De esa forma dejó en claro que por el momento no tiene intención de prescindir de la panelista.

Ángel de Brito reveló por qué Estefi Berardi permanece en LAM.

Yanina Latorre volvió a destrozar a Estefi Berardi

Luego del fuerte enfrentamiento que tuvieron en los últimos días en LAM, los integrantes del programa fingieron que nada había sucedido y el programa transcurrió sin inconvenientes, al menos al aire. No obstante, en el plano de la redes sociales la situación es muy diferente: Yanina Latorre volvió a criticar a su compañera a través de Twitter.

El pasado martes, Marixa Balli estaba realizando una publicidad en el programa y, en ese preciso momento, Berardi fue captada por las cámaras mientras miraba su celular. La esposa de Diego Latorre no dejó pasar la oportunidad y le dedicó un picante comentario por estar distraída: "Ni para remar un canje sirve".

Minutos más tarde, la cuenta @Tronnk_, que suele compartir los momentos importantes que suceden en el mundo del espectáculo, también repudió las actitudes de Estefi y le respondió a Yanina. "No sirve ni para ponerle onda a las publicidades, irrespetuosa total", expresó. Además, compartió la imagen del momento.

La situación generó enojo en las redes, y muchos internautas le dieron la razón a Latorre. "Siempre que hablan y la enfocan esta igual, con el celular, no sé qué se quejan...", "No sabe aprovechar la súper oportunidad que se le dio", "Todas hacen lo mismo, pero la otra no suelta", fueron algunos de los comentarios.