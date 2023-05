El sincericido de Yanina Latorre sobre la infidelidad: "Me encantaría"

Yanina Latorre hizo un polémico comentario sobre su matrimonio con Diego Latorre.

Yanina Latorre, panelista de LAM (América TV), filtró detalles íntimos sobre su relación con Diego Latorre, con quien lleva casi 30 años de matrimonio. Como en muchas otras ocasiones, la "angelita" sacó su faceta más picante y soltó un polémico comentario sobre su matrimonio que sorprendió a miles de usuarios de las redes sociales.

Latorre estuvo como invitada en Terapia Picante, el ciclo conducido por Alan Parodi en YouTube, en el que se abrió por completo y contó detalles desconocidos sobre su vida personal, su relación con Diego y demás temas que nunca suele mencionar. Cuando el entrevistador le preguntó por el tema de la fidelidad, Yanina hizo un comentario inesperado.

"Yo me hago la viva, digo garchar y todo pero soy una pelotuda. Soy de familia tradicional. Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, católica", reveló la "angelita", dejando en claro que la infidelidad no es algo que le interese. "Chapar era de puta. Reprimida... Una idiota. Imaginate que estoy hace 30 años con un tipo y soy fiel", agregó, entre risas.

Y aclaró que no es fiel "de buena", sino que no le saldría no serlo. "No lo digo con orgullo. Me encantaría ser puta pero no le encuentro la vuelta. Después me da culpa. Me encantaría ser puta pero no le encontré la vuelta", bromeó. "Yo si garcho, al otro día quiero que me llames y me digas que me querés un poco. Entonces no puedo buscar un amante", concluyó la "angelita".

Yanina Latorre reveló la razón por la que sigue conviviendo con su marido

Recientemente, Latorre había contado en LAM que, si fuese por ella, viviría en un lugar separado a su marido, para preservar la relación y evitar los problemas de convivencia. “A veces funciona no convivir, a mí me encantaría vivir en casas separadas”, comentó la "angelita". “¿Y por qué no se lo propones?”, le preguntó Marcela Feudale, a lo que Yanina explicó que lo intentó, pero que Diego no quiere irse.

Acto seguido, De Brito le preguntó: “Si tienen varias propiedades, ¿por qué no vive uno en una y otro en la otra?”. "Porque él es un cómodo y en el fondo le gusta que yo le haga todo. Dormimos en la misma cama, pero cuando alguno de los chicos se vaya, él pasa a ese cuarto, amor. El cuarto es mío, yo soy la dueña de todo, prácticamente”, cerró Yanina.