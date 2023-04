El angustiante momento de Ángel de Brito: "Todos los días"

El conductor compartió su dolor en redes sociales y generó gran conmoción entre sus seguidores.

Ángel de Brito atraviesa un angustiante momento en medio de un proceso de duelo. El conductor abrió su corazón en sus redes sociales y compartió un sentido mensaje para recordar a su ser querido que falleció.

Hace algunos meses atrás, el conductor de LAM se despidió de su perro Chester. En agosto del año pasado, de Brito perdió a su mascota y le dedicó unas sentidas palabras: "Chester, no hay palabra para describir la tristeza de despedirte hoy. Desde el primer día, toda tu familia te cuidamos y amamos. Nos volviste locos y diste batalla hasta tu final". Sin embargo, el dolor resuena hasta el día de hoy.

A ocho meses del fallecimiento de su querido perro, Ángel volvió a postear algunas fotos de su mascota y lo recordó con mucho cariño. "¡Como lo extraño a mi cachorro! ¡Todos los días!", publicó el conductor junto a una foto de su perro acostado en el sillón. Esta publicación generó gran conmoción entre los seguidores del periodista, quienes le brindaron su apoyo en los comentarios.

Ángel de Brito destrozó a Estefi Berardi en LAM: "Te hacés la canchera y arrugás"

Ángel de Brito protagonizó un fuerte cruce con Estefanía Berardi, su compañera de LAM (América TV). Todo comenzó cuando el conductor acusó a la panelista de hacerse "la canchera" con Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine) y "arrugar" en LAM frente a sus compañeras, cada vez que se presenta una situación conflictiva. Así, lo que comenzó como una discusión terminó en un tenso momento al aire.

Marixa Balli estaba hablando sobre el enfrentamiento que tiene con Barbieri desde hace años y, cuando la "angelita" se negó a hablar, Berardi le insistió. "Vos sacaste el tema...", le dijo. "No, yo no lo saqué. Se habló acá y yo exteriorizo porque me da calentura. ¡Cómo la defiende, Dios mío!", se quejó Marixa.

"La chupada de medias da asco", comentó Yanina Latorre. "Igual, pará... No la defendí, dije que sacó el tema", insistió Berardi. Fue entonces cuando De Brito intervino y la frenó en seco: "Mirá, Estefi, no me hagas hablar a mí. Yo estoy siendo neutral acá, pero vos metés púa. Yo hoy te vi en Mañanísima, te hacés la canchera y cuando tenés a todas alrededor, les arrugás". "Para nada, para nada", intentó defenderse Estefi.