Mariano Martínez contó la verdad sobre su pelea con Nicolás Cabré: "Muy fuerte"

El actor dio a conocer por qué se dio su alejamiento con su colega. Mariano Martínez y Nicolás Cabré fueron una de las duplas más llamativas de la ficción argentina en los 2000.

Mariano Martínez recordó su pelea con Nicolás Cabré y reveló los verdaderos motivos de la misma después de años de especulaciones de la prensa. El actor rememoró la época en la que él y su colega eran jóvenes y tenían un gran nivel de exposición.

"En la época de Son Amores era todo muy fuerte. Éramos hermanos porque pasábamos muchas horas juntos. Teníamos 20 años. Había mucha confianza y nos peleamos como hermanos. Eran pavadas. Siempre nos quisimos y nos respetamos mucho", contó Mariano Martínez sobre la telenovela en la que él y su colega hacían de hermanos junto a Flor Bertotti.

El actor se sinceró sobre cómo fue que se reconcilió con Cabré y sostuvo: "Después se nos pasó. Hicimos la segunda temporada. Adrián nos quería e intercedió. Campeones y Son Amores fueron quiebres en mi carrera", en alusión a las telenovelas que más marcaron su vida.

Mariano Martínez sobre las críticas en redes sociales

"Trato de entender que esos comentarios hablan más de la otra persona y no es tanto algo personal hacía mí. No obstante, a veces es doloroso. Lo que más me hizo ruido en este episodio es que algunos comunicadores sí se prendieron al hate, alimentándolo", enunció Martínez en diálogo con El Destape Web en 2022. Y sumó: "Programas y periodistas con doble cara: se suman a campañas contra el bullying y terminan agarrándose de comentarios odiantes en redes para atacarme. Hay gente que realmente se suicida por estos agravios".

Martínez reflexionó respecto del rol de los programas de chimentos en la incitación al odio y esbozó: "Sí, pero en este caso no fueron solo programas de chimentos los que se sumaron a los ataques. Había ciclos -que se jactan de ser serios- que estaban en la misma. No sé porque les molesta que baile, cante o haga lo que yo quiera en mis redes sociales. Si no te gusta mi contenido, sos libre no seguirme".

Mariano Martínez, sobre su vínculo con la música

"Es algo que siempre estuvo en mi vida y ese personaje que mencionás fue medio un ícono. Lo raro es que no lo hice nunca por fuera de Son amores y aún así la pegó. No esperaba ese éxito. Igual, en mi caso la música es un hobbie", relató Martínez, quien ha hecho varias presentaciones musicales en televisión.