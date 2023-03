Cuántas novias tuvo Nicolás Cabré: todas las parejas del actor

Varias actrices y modelos hicieron parte de su historial amoroso. Cuántas novias ha tenido.

Nicolás Cabré es un reconocido actor argentino que se ha destacado interpretando personajes en importantes telenovelas de la televisión argentina como Carola Casini, Gasoleros, Son amores, Sin Código, Por amor a vos, entre otras producciones. El nacido en Mataderos ha tenido un extenso número de parejas sentimentales y en El Destape repasamos su historial amoroso.

Cuántas novias tuvo Nicolás Cabré

Hasta hace poco, el actor estuvo vinculado con Laurita Fernández luego de atravesar una fuerte crisis. La pareja tuvo muchísimos problemas durante la cuarentena y esto generó una ruptura en una relación que no duró más de tres años. Actualmente tiene 43 años y posee una fama de galán rebelde debido a su siempre tenso contacto con la prensa especializada. Durante sus últimas dos décadas se le conocieron varios romances entre los que aparecen varias modelos y actrices. Todas sus ex tienen algo en común: un bajo perfil que el actor también presenta ante el público y relaciones que no han sido muy duraderas.

En el 2000, Nicolás Cabré estuvo vinculado con Sabrina Carballo con quien tuvo una relación de solo un año. Posteriormente se fijó en Celeste Cid, un romance que terminó dos años más tarde.

Durante el estreno de la novela Son Amores comenzó a vincularse afectivamente con Marcela Kloosteboer, con quien vivió bellos momentos en corto tiempo. La lista de sus relaciones continuó con Agustina Cherri, quien reconoció que nunca perdió el contacto con él.

Más tarde, el camino le presentó a Rocío Guirao Díaz, con quien tuvo una experiencia un poco más discreta. En el 2005, en la vida del actor apareció Florencia Torrente, una de las mujeres con las que estuvo más tiempo: aproximadamente casi tres años. Amigos cercanos sostienen que ella sufrió bastante a pesar de la discreción con la que siempre manejó sus intimidades.

Luego de haber compartido su vida con Torrente, Soledad Fandiño lo acompañó por tres años más. Aparentemente se habían comprometido y hasta tenían planes a futuro, pero los rumores sobre una infidelidad lo acompañaron durante el tramo final de su vínculo afectivo.

Eugenia Tobal es otra ex pareja muy recordada por todos los seguidores del actor. Si bien se casaron, la relación sufrió la pérdida de un embarazo, y con ella llegó una ruptura relacionada con un escándalo de infidelidad que fue corroborado por su unión con Eugenia Suárez, quien en ese momento se encontraba de novia con Nacho Viale. De este modo Cabré rearmó su vida bastante rápido.

En el año 2015 conoció a Sofía Savoy una bailarina del popular programa Showmatch con quien duró algunos meses. Años más tarde volvió a verse acompañado por Josefina Silveyra, hija de Graciela Stefani -recordada por su papel de Malala en la serie juvenil Floricienta-.