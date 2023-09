Marcelo Tinelli habló sobre su romance con Marixa Balli: "La quiero"

Los jurados del Bailando 2023 le preguntaron a Marcelo Tinelli sobre su vínculo con Marixa Balli. Las impactantes declaraciones del conductor de Showmatch.

Marcelo Tinelli sorprendió a todos al hablar sobre su vida amorosa en el Bailando 2023. El conductor se separó hace casi dos años de Guillermina Valdés y desde entonces fue relacionado con varias mujeres, sin embargo el aseguró en más de una oportunidad que está soltero. El gerente artístico de América TV no suele hacer comentarios sobre su vida personal en el programa, pero el pasado lunes hizo una excepción y habló como nunca de vínculo con Marixa Balli.

El tema surgió porque la panelista de LAM se negó a volver al show luego del mal momento que vivió cuando Fátima Florez la imitó en Showmatch. Además de no regresar a presenciar el Bailando por un Sueño, Balli también se negó a ocupar el lugar de alguno de los jurados. “Está enojada conmigo y con Fátima Florez”, señaló Marcelo y Ángel de Brito le hizo soltar la lengua.

“Cuando fui al programa de Ángel ya estaba con cara de traste”, lanzó Tinelli sin filtros, recordando el día que visitó LAM y tuvo un fogoso cruce en vivo con Marixa, por el affaire que tuvieron hace varias décadas. Por esa razón, De Brito le marcó: “Debe tener algún problema desde antes...”.

Fue en ese momento que Marcelo sostuvo: “Yo no me acuerdo de mi historia, tendría que rebobinar. Y no es que finja demencia, tengo demencia”. “¿Cuándo salí con Marixa? Le mandamos un beso, yo la quiero, fue bailarina del programa”, señaló ante la insistencia de Moria Casán por saber detalles del romance con la creadora de "La Cachaca". Finalmente, y ante la incomodidad por las preguntas de su equipo, el conductor lanzó: “Los hombres no tienen memoria”.

Marcelo Tinelli se la pudrió a la producción del Bailando 2023

Marcelo Tinelli está disfrutando de su gran regreso a la televisión con el Bailando 2023 en la pantalla de América TV. A pesar del gran éxito del programa, que se ve reflejado en los altos números de rating que alcanza todas las noches, no todo parecería ir bien detrás de las cámaras. En la emisión del lunes 25 de septiembre, el presentador dejó en evidencia los serios problemas técnicos que ocurren por detrás y que cada vez le molestan más.

Todo comenzó cuando Juliana Díaz y su compañero de baile estaban a punto de desplegar su coreografía en la pista. Apenas comenzaron, ocurrió un serio problema técnico con la música y Tinelli reaccionó furioso. Más tarde, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la mala gestión de la producción, especialmente porque es la segunda vez que a la "hermanita" le pasa esto antes de su presentación.

"Pensé que se me estaba cortando el auricular… es una cosa increíble", comentó Tinelli, visiblemente enojado al notar que la canción pegaba saltos, hasta que finalmente se cortó por completo. "Otra vez es un corte por el disco rígido y ya estaban terminando de bailar. No lo pudieron terminar", agregó, mientras dialogaba con el productor Federico Hoppe, quien se disculpó por el problema.

"¿Esto en algún momento va a tener solución? Para saberlo. La gente sino va a bailar al dope porque ya estaban llegando al final y estaban muy bien", añadió el conductor. Acto seguido, sugirió: "¿No se puede poner un disco rígido nuevo? Mañana lo compro yo. Es increíble, no lo vi en 18 años del Bailando”. Finalmente, Juliana y su compañero tuvieron que arrancar desde cero. "Van a hacerlo otra vez y uno tiene que poner la trucha acá. Es una cosa increíble", cerró Marcelo.