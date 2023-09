Marcelo Tinelli se la pudrió a la producción del Bailando 2023 por un motivo inesperado

Marcelo Tinelli hizo un furioso descargo al aire contra la producción del Bailando 2023. El inesperado reclamo tras haber llegado a América TV.

Marcelo Tinelli es un empresario y presentador de televisión que actualmente conduce el Bailando 2023, el histórico certamen de baile, en la pantalla de América TV. A pesar del gran éxito del programa, que se ve reflejado en los altos números de rating que alcanza todas las noches, no todo parecería ir bien detrás de las cámaras. En la emisión del lunes 25 de septiembre, Tinelli dejó en evidencia los serios problemas técnicos que ocurren por detrás y que cada vez le molestan más.

Todo comenzó cuando Juliana Díaz y su compañero de baile estaban a punto de desplegar su coreografía en la pista. Apenas comenzaron, ocurrió un serio problema técnico con la música y Tinelli reaccionó furioso. Más tarde, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la mala gestión de la producción, especialmente porque es la segunda vez que a la "hermanita" le pasa esto antes de su presentación.

"Pensé que se me estaba cortando el auricular… es una cosa increíble", comentó Tinelli, visiblemente enojado al notar que la canción pegaba saltos, hasta que finalmente se cortó por completo. "Otra vez es un corte por el disco rígido y ya estaban terminando de bailar. No lo pudieron terminar", agregó, mientras dialogaba con el productor Federico Hoppe, quien se disculpó por el problema.

"¿Esto en algún momento va a tener solución? Para saberlo. La gente sino va a bailar al dope porque ya estaban llegando al final y estaban muy bien", agregó. Acto seguido, sugirió: "¿No se puede poner un disco rígido nuevo? Mañana lo compro yo. Es increíble, no lo vi en 18 años del Bailando”. Finalmente, Juliana y su compañero tuvieron que arrancar desde cero. "Van a hacerlo otra vez y uno tiene que poner la trucha acá. Es una cosa increíble", cerró Marcelo.

Juliana Díaz se quebró en el Bailando 2023 al hablar sobre la crisis emocional que vive Maxi Giudici

Recientemente, Maxi Giudici sufrió una fuerte crisis emocional que derivó en un intento por quitarse la vida. Por esta razón, debió ser hospitalizado de urgencia y Juliana se mostró sumamente angustiada por lo sucedido. Al ser consultada al respecto por Tinelli, comentó: "La verdad que fue un fin de semana terrible y el día después una película de terror. Me destrozó lo que pasó. Hay mucha gente que piensa que todo esto es un circo, que todo pasa por lo mediático, por la exposición".

Y con respecto a las declaraciones de Maxi, quien ni siquiera le dio las gracias a Juliana por el apoyo que le dio, dijo: "A mí no me importa si el me odia o no porque nos separamos, yo lo único que quiero es que el vuelva a sonreír y que esté con vida, se lo deseo de corazón". Y con lágrimas en los ojos, cerró: "El me decía ‘no me salió esta vez, pero ya me va a salir’. Es horrible escuchar algo así. Lo voy a seguir acompañando si él me lo permite desde mi lugar de compañera y amiga".