Marixa Balli destrozó a Marcelo Tinelli: "Lo peor que me pasó"

Marixa Balli disparó durísima contra Marcelo Tinelli al recordar el fugaz y clandestino romance que tuvieron mientras ella era parte del Patinando.

Marixa Balli volvió a hablar de su romance vintage con Marcelo Tinelli y no dudó en apuntar durísima contra el conductor. "Lo peor que me pasó fue ser novia de Tinelli", disparó muy picante al aire la nueva panelista de LAM para sorpresa de todos en el piso de América TV.

Si bien lo mantuvieron en secreto mientras sucedía, Marixa Balli habló en más de una oportunidad del fogoso y fugaz romance que tuvo con Marcelo Tinelli. En ese sentido, Ángel de Brito le recordó con picardía a su nueva panelista el noviazgo con el reconocido conductor, pero su respuesta sorprendió a todos en América TV.

"Lo peor que me pasó fue ser novia de Tinelli", comenzó durísima la bailarina. Lejos de quedarse ahí, Marixa Balli agregó sincera: "No hay que estar con poderosos, porque te arruinan la carrera". Este fuerte descargo generó intriga entre sus compañeros, que quisieron saber más e indagaron.

"La vida te la arruinan varios, no uno solo. Me equivoqué", se corrigió Balli. En cuanto a qué se refería cuando hablaba de "poderosos", Marixa detalló: "A veces hay gente muy celosa y te va cortando trabajos la misma persona con la que salís, no quiere que progreses. Por celos. A veces hay que hacer la vida de una y no engancharse con personas que son complicadas, que no te van a servir para tu carrera".

De todos modos, la angelita reconoció que le tiene mucho cariño a Tinelli y que le divertía que nadie supiera de su relación en aquellos años. "El principio yo estaba de novia con el sponsor de él, un hombre que publicitaba en su programa. Cada momento tuvo su situación, había un tema ahí, un poquito fui culpable. No importa ahora", cerró Marixa Balli cuando le consultaron por qué mantenía un romance clandestino con el famoso conductor.

Marcelo Tinelli le puso límites a Guillermina Valdés: "No quiero"

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli anunciaron su separación en mayo pasado luego de 9 años de pareja y un hijo en común, Lorenzo. Pese al final del romance, las celebridades mantienen una buena relación, principalmente para que el pequeño Lolo no sufriera tanto. Inclusive, hace unos días en una charla con Intrusos, Valdés aseguró: "Yo soy re amiga de Marce, si tiene a una chica me va a contar".

Pero en las últimas horas, Tinelli se distanció de esa posibilidad. Es que el conductor viajó a Mar del Plata para ver "Los 39 escalones", la obra que protagoniza su expareja, y respondió de una manera bastante diferente a como lo había hecho Guillermina: "No podría estar diciéndome abiertamente 'vamos a comer los tres con Lolo'".

"Hipócrita no quiero ser", agregó Tinelli, contundente. Incómodo con la línea de preguntas que le estaban haciendo, el conductor aseguró que no sabía por qué hablaban de ese tema: "Cada uno que haga su vida. Qué se yo. Que haga lo que quiera". Pero eso no fue todo, ya que también se refirió a los rumores que lo vincularon en el último tiempo con Alina Moine, con quien compartió tiempo en el Mundial de Qatar 2022.