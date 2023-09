Marcelo Tinelli amargó a Adrián Suar en El Trece de la manera menos pensada

Marcelo Tinelli le dio la peor noticia a Adrián Suar en El Trece. Cómo fue el rating del lunes 25 de septiembre en el Bailando 2023.

Marcelo Tinelli es un empresario y presentador de televisión, más conocido por conducir el Bailando 2023, que este año se emite por la pantalla de América TV. Luego de años en El Trece, el histórico ciclo de baile se pasó al Grupo América. Para sorpresa de todos, especialmente para Adrián Suar, los números del rating del show televisivo aún son elevados. Justamente, durante la noche del lunes 25 de septiembre, el certamen consiguió un número inesperado: superó a El Trece por una amplia diferencia.

Los cinco programas más vistos de este lunes fueron todos de Telefe: Got Talent Argentina (Telefe), con 13.9 puntos; Telefe Noticias (Telefe), con 10.9 de promedio y Traicionada (Telefe), con 9.8 puntos. En cuarto lugar, se posicionó el Bailando 2023 (América TV), con 8.9, y luego El Noticiero de la Gente (Telefe). Muy por debajo, quedó Los 8 Escalones del Millón (El Trece), con 6.2 puntos.

La noche comenzó con Telefe Noticias (Telefe) con 11.2 puntos; mientras Telenoche (El Trece) obtuvo apenas 6.5. LAM (América TV) obtuvo 5.8 puntos y Bendita (El Nueve) solo 5, posicionándose como uno de los más bajos. Al comienzo de la noche, Got Talent Argentina obtuvo 14,3 puntos, duplicando al Bailando, que inició con 6,9 puntos y rápidamente subió. A diferencia de otras noches, Suar no obtuvo los números esperados.

El rating del lunes 25 de septiembre de 2023.

Un participante del Bailando 2023 le contó a Marcelo Tinelli que lo amenazaron

El estilista y mejor amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios, quien actualmente está participando en el certamen de baile, frenó el programa en vivo para contarle a Marcelo Tinelli que un miembro del programa lo había amenazado detrás de escena. Justo antes de desplegar su coreografía en la pista de baile, le pidió a Tinelli si podía prestarle el micrófono para decir unas palabras. Acto seguido, denunció que dos figuras del certamen lo amenazaron.

"¿Puedo hacer una denuncia?", preguntó Kennys, mientras sostenía el micrófono. "Sí, ¿cómo no? Es un programa de denuncias. Atención, último momento... denuncia de Kennys Palacios", anunció el conductor, con un gesto de sorpresa. "Recién detrás de cámaras me agarraron Guido Zaffora, Noelia Pompa y me amenazaron", aseguró el amigo de Wanda. Luego, detalló cómo fueron esas amenazas: "Me dijeron que Zaira (Nara) me iba a regalar la nota y que después me iban a hacer mierda".

"¿Si te regalaban nota te iban a hacer mierda?", preguntó Tinelli, completamente sorprendido. Palacios asintió y concluyó: "Sí, Guido Zaffora y Noelia Pompa. Yo creo que hoy la rompemos junto a More. La verdad es que la primera vez estaba nervioso, cagado en las patas. Ahora espero que podamos disfrutar el baile juntos".

Luego de hacer su baile, Zaira Nara le dio 10 puntos. Esto generó todo tipo de críticas en las redes sociales y muchos aseguraron que le dio el puntaje más alto únicamente por ser su amigo. "Vi una destreza que a mi me encantó. Más allá de los sentimientos que tengo hacia Kennys, nunca dejó de bailar. Estuviste más suelto que la primera gala", manifestó la hermana de Wanda, quien actualmente está reemplazando a "Pampita".