El peluquero de Wanda Nara rompió el silencio y destruyó a una figura de Intrusos: "Cartonero"

El peluquero Kennys Palacios le declaró la guerra a uno de sus contrincantes en la pista del Bailando por un sueño, a quien trató de "cartonero" y "busca fama".

Falta poco para el debut del Bailando por un sueño en América TV y ya empiezan a aparecer rispideces entre los futuros participantes. Uno de ellos será Kennys Palacios, que saltó a los medios por peinar a Wanda Nara y ya le declaró la guerra a una figura de Intrusos que tendrá un esperado rol en la competencia.

En un móvil con LAM Kennys no se anduvo con vueltas y reveló que no siente los mejores sentimientos hacia el periodista Guido Zaffora, figura de Intrusos que será uno de los famosos que estará en la pista del reality. "Pedí que a Guido Záffora se lo corra porque tiene mucha mala energía. Recién se hizo el buenito para subir una historia conmigo. A muchas amigas mías les manda preguntas para saber quién es su favorito, si él o yo", sentenció el peluquero de Wanda Nara, marcando una distancia con el panelista de chimentos.

Asimismo el mediático citó a la diva Moria Casán para fulminar a Zaffora: "Diría Moria, 'muy cartonero, muy busca fama'". También, Palacios reveló que en su fugaz encuentro con el panelista del magazine de Flor de la V tuvieron una confrontación y remarcó: "Le dije que mi contrato era mucho más interesante que el de él".

Cuando el cronista quiso saber la razón de su enemistad con el periodista, Kennys reveló que "lo seguía cuando era buena onda. Después se convertió en el monstruo que es".

La atronadora respuesta de Guido Zaffora: "Que no me busque"

Del otro lado, Guido Zaffora trató de restarle importancia a las declaraciones de Kennys y develó cómo se conocieron: "Le deseo lo mejor (...) A Kenny lo conozco poco, de cruzarmelo cuando yo era notero y el peinaba a Charlotte Caniggia, a Karina Jelinek"

"¿Vos te pensás que la producción va a pensar en los pedidos de Kennys Palacios? Tienen cosas más importantes para hacer. Los pingos se ven en la cancha", sumó, respondiendo a los ataques del mediático. Sobre el rótulo de "cartonero" que le fue adjudicado, Guido sentenció: "Es una palabra antigua, vintage. Yo no soy cartonero, soy laburante. No sé a qué se refiere. Todos los que laburamos en el medio buscamos cámara. Si soy un cartonero por eso está bien. Él también va a estar en un reality así que va a ser cartonero. Seremos todos cartoneros (...) Le digo que no me busque".