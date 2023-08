La picante propuesta de Marcelo Tinelli a Marixa Balli: "De a tres"

Marcelo Tinelli dejó sin palabras a Marixa Balli al aire al hacerle una inesperada propuesta.

Marcelo Tinelli sorprendió a Marixa Balli con una inesperada propuesta. El conductor recordó el romance que tuvo con la panelista hace más de 10 años y la dejó sin palabras durante un ida y vuelta que mantuvieron al aire en LAM (América TV). En medio de la conversación, el creador de LaFlia Contenidos soltó unas palabras de elogio para la "angelita". Inmediatamente, los rumores de romance volvieron a cobrar fuerza.

Todo comenzó cuando Nazarena Vélez interrogó al conductor con una pregunta al hueso sobre Marixa: "¿Cómo se puede definir la relación que tuvieron?". Lejos de esquivar la pregunta, Marcelo respondió con total sinceridad: "Marixa es una diosa, muy dulce, muy sensible, muy cariñosa… Compatibilizamos bien. Hubo matcheo".

Al escuchar sus halagos, Balli admitió sentirse "emocionada". "Marcelo es divino. Siempre hablé bien de él. Lo quiero… Cuando quieras hablamos de nosotros, Marce", le respondió, pícara. Acto seguido, Tinelli volvió a insistirle para que se sumara al Bailando, propuesta que la panelista rechazó debido a su falta de tiempo.

"Me hubiera encantado que estuvieras en el Bailando. No pudo. Yo también tengo 200 cosas, Mari, Xurama puede esperar...", le sugirió el presentador, en referencia al emprendimiento de Marixa. "Marce, si se llega a dar, hago alguna participación. Si puedo combinar los horarios... A lo mejor cuando venga el ritmo de a tres", le dijo la "angelita". "Sí. Totalmente. Mari, lo que quieras de a tres, lo hacemos", bromeó Marcelo, picante.

Marixa Balli dijo lo que nadie esperaba sobre Tinelli: "Lo peor que me pasó"

Durante una charla en LAM, Marixa habló sobre sus romances del pasado y, al referirse al que tuvo con el conductor, confesó: "Lo peor que me pasó fue ser novia de Tinelli. No hay que estar con poderosos, porque te arruinan la carrera". Este fuerte descargo sorprendió a todos sus compañeros, quienes luego la interrogaron al respecto.

"La vida te la arruinan varios, no uno solo... Me equivoqué", se explicó Balli. Sin embargo, admitió que estar con hombres "poderosos" la trajo muchos problemas. "A veces, hay gente muy celosa y te va cortando trabajos la misma persona con la que salís, no quiere que progreses, por celos. A veces hay que hacer la vida de una y no engancharse con personas que son complicadas, que no te van a servir para tu carrera", reflexionó.

A pesar de esto, la "angelita" reconoció que le guarda un gran cariño al día de hoy. "En principio yo estaba de novia con el sponsor de él, un hombre que publicitaba en su programa. Cada momento tuvo su situación, había un tema ahí, un poquito fui culpable. No importa ahora", cerró.