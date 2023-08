Marcelo Tinelli se filmó con Paula Robles y confirmó su relación: "Volver a salir"

Marcelo Tinelli publicó un llamativo video junto a su expareja Paula Robles que despertó todo tipo de reacciones. El mensaje del conductor y gerente de América TV.

Marcelo Tinelli se prepara todo para el debut de Bailando por un sueño en la pantalla de América TV, pero también tiene tiempo para recordar viejos amores, como su expareja Paula Robles, a quien le dedicó un extenso mensaje público. Una situación impensada entre ambos despertó un sinfín de reacciones en sus seguidores por el video publicado en Instagram.

"Hace un tiempo, Paula me hizo una propuesta que me pareció algo insólita, pero a la vez tuvo algo de atractiva", escribió Tinelli en primera instancia en un posteo realizado durante la jornada del lunes 14 de agosto. Es que el "Cabezón" se mostró junto a su expareja y madre de dos de sus hijos y descolocó a todos los seguidores de ambos.

Ambos se levantaron muy temprano para hacer actividad física con el objetivo de llegar a los 10 kilómetros, ella en bicicleta y él trotando. "Volver a salir a correr yo, y ella acompañarme en bici por las calles de Buenos Aires, como hacíamos juntos hace 25 años. Hoy salimos y recorrimos nuestra hermosa ciudad a las 6 de la mañana. Experiencia única, increíble", manifestó el líder de Bailando por un sueño, quien se separó de Paula en el año 2009 después de once años de romance.

Esta situación generó una ilusión en los seguidores de Tinelli, ya que estuvo muy cariñoso con quien fue su exesposa. De hecho, se dijeron "te amo" públicamente, lo cual enalteró aún más las expectativas de todos. Sin embargo, se encargaron de confirmar que su relación es mucho más profunda que la de una pareja. "Pudimos hacer 11 kilómetros. Gracias por todo Pau, por esa energía y ese amor inigualable, por darme esos dos hijos maravillosos, y por poderme hacer sentir esto de vuelta", concluyó el conductor.

Por su parte, Paula Robles le respondió en el posteo realizado en su cuenta de Instagram con unas palabras muy sentidas. "Que decirte Marce, salir a esa hora de la mañana cuando Buenos Aires despierta, sentir libertad. Brindo por eso y por el amor que nos tenemos. Te amo", subrayó.

Un famoso mediático reveló cómo fue su relación con Tinelli: "Le conozco todo"

El mediático Jacobo Winograd, que cobró relevancia mediática por la canción de Silvia Suller El chizito de Jacobo, reapareció en la televisión y habló de su distanciamiento de Marcelo Tinelli, revelando detalles íntimos de la relación que ambos tuvieron. "Le conozco todo", deslizó el polémico empresario y figura de medios.

Entrevistado por Socios del Espectáculo (El Trece), Jacobo arrancó opinando sobre la decisión de Gustavo Sofovich de poner a Marcela Tinayre en la conducción de Polémica en el Bar (América TV) y reveló: "Del señor que acabás de nombrar no voy a decir una palabra, ni bien ni mal. No lo quiero ni nombrar. Y Marcela, yo no sé si está bien o está mal...lo único que sé es que la ayuda mucho ser la hija de Mirtha Legrand, no tengo dudas. No sé si está para Polémica en el Bar. Gerardo era una cosa, Marcela es otra....los números yo sé como están y no los voy a decir, la gente sabe bien".

Después de su reflexión incendiaria al histórico ciclo del canal de Daniel Vila, Winograd explotó contra Marcelo Tinelli aunque se cuidó de no nombrarlo por su nombre: "Hay mucha gente número uno y se cayeron a pedazos. Se hicieron adictos a las cámaras...el número uno de la tele. No voy a dar nombres pero la gente se va a dar cuenta de quien hablo. Yo hice 500 programas con esa persona, todos los protagónicos, menos bailar hice todo. Está en Youtube, no es invento mío".

"Lo conozco de cuando llegó de afuera, le conozco todo. Cambió mucho y es una lástima. Se bajó de la Champions League y ahora está jugando en Primera B", agregó. Cuando el cronista le consultó si lo saludaba por la calle en caso de cruzárselo, el mediático fue contundente: "Sí, lo saludo". Además, cuando le preguntaron si le había podido expresar sus sensaciones de disgusto a Tinelli se mostró muy frontal y declaró: "Se lo dije en la cara. Estaba con Guillermina Valdés, antes de separarse, y fue fuerte lo que me contestó".