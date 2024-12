Una figura del fútbol argentino filtró por qué se fue de River: "Sentirse importante"

Felipe Peña Biafore, figura actualmente de Lanús, habló sobre su salida de River: "Importante".

River Plate finaliza el 2024 sin pena ni gloria: a pesar de la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro, la temprana derrota en Copa Argentina y estar lejos de pelear por el torneo local (si bien aún es matemáticamente posible las chances son muy pocas), el 'Millonario' tiene un pie adentro de la próxima edición del certamen continental de clubes más importante en América. Uno de los motivos de que causó este cierre de año fue el irregular cambio de mando luego de que Martín Demichelis dejara la dirección técnica (después de traer a varios jugadores en el mercado de pases) y asumiera en su lugar Marcelo Gallardo.

El 'Muñeco' le comunicó a algunos de esos futbolistas que no los tendría en cuenta, por lo que se vieron obligados a buscar otro club: Felipe Peña Biafore, una de las figuras de Lanús y del fútbol argentino en la actualidad, fue uno de ellos. "Fue un año atípico para mí, en el medio tuve la vuelta a River. Fui con mucha ilusión, después por ciertos temas volví a Lanús. Me sentía muy bien en Lanús, al año lo considero bueno, pude sumar partidos, hacer goles y sentirme importante que eso está bueno", declaró el volante de 23 años tras la victoria en el Clásico del Sur ante Banfield por 1 a 0. También se refirió a la charla que tuvo con Gallardo antes de cancelar su préstamo y regresar al 'Granate', una decisión que llamó la atención entre los hinchas por el buen presente que atravesaba: "Cuando me fui de River fue en la semana de octavos de final de la Copa Libertadores, Lanús llamó y desde River no le cerraron las puertas. Acá en Lanús me sentí importante y por eso decidí volver. Tuve la charla con Marcelo y fue muy sincero conmigo, por eso decidí, con mi familia, volver a Lanús", concluyó.

Cómo fue el regreso de Peña Biafore a River y su nueva salida a Lanús

El oriundo de Pehuajó había llegado a la institución del sur del Gran Buenos Aires en julio de 2023, luego de un paso por Arsenal de Sarandí. Un año después, en junio de 2024, Demichelis pidió a la dirigencia ejecutar la cláusula de repesca para que integre el plantel del conjunto de Núñez que disputaría la fase eliminatoria de la Libertadores (enfrentaba a Talleres de Córdoba en octavos de final). Con la llegada de Gallardo, quien le comunicó al mediocampista que no lo tendría en cuenta (misma suerte que sufrieron Franco Carboni y Sebastián Boselli), Peña regresó a Lanús, que compró el 50% de su pase y le firmó contrato hasta 2028.

Los números de Peña Biafore en River

Partidos jugados : 13.

: 13. Títulos: Liga Profesional de Fútbol 2021 y Trofeo de Campeones 2021.

¿Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2025?

River tiene por delante tres encuentros decisivos para sellar su clasificación al torneo continental. El calendario marca dos partidos como local en el Monumental, ante San Lorenzo y Rosario Central, mientras que deberá visitar a Racing en Avellaneda. Con nueve puntos en juego, necesita sumar al menos tres para alcanzar una marca que históricamente garantiza la clasificación. El conjunto de Núñez se impuso en un choque durísimo frente a Estudiantes en La Plata por 2-1 gracias a su arquero Franco Armani, la gran figura de la noche en el estadio de UNO.

La tabla anual muestra un escenario favorable para las aspiraciones millonarias. Por encima se encuentran Vélez con 70 puntos y Racing con 67, este último ya clasificado por su título internacional. Esta situación genera un panorama más accesible para River, que podría asegurar su lugar incluso con una victoria y un empate en los partidos restantes. Las chances podrían incrementarse si Vélez se consagra campeón de la Liga Profesional de Fútbol, lo que liberaría un cupo adicional por tabla anual. Esta variante beneficiaría no sólo a River sino también a otros equipos que pelean por un lugar en el principal torneo continental.

El 'Millonario' buscará recuperarse el próximo año de la dura eliminación sufrida frente a Atlético Mineiro.

La tabla anual 2024 al momento: cómo está River en la clasificación