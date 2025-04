Francos confirmó a García-Mansilla en la Corte aunque lo rechace el Senado

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el juez Manuel García-Mansilla, nombrado por decreto en la Corte Suprema por el presidente Javier Milei, continuará en ese cargo "hasta el 30 de noviembre" aunque el Senado rechace este jueves su designación. También se refirió, con molestias, a por qué la vicepresidenta Victoria Villarruel no acompañó a Milei en el homenaje a 43 años de Malvinas realizado en Plaza San Martín.

"Va a seguir hasta el 30 de noviembre. Su designación es sin perjuicio de lo que resuelva el Senado de la Nación", indicó el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia. En ese sentido, el ministro coordinador remarcó que tanto García-Mansilla como Ariel Lijo "fueron designados transitoriamente" por decreto y podrán "seguir siéndolo" más allá de lo que decida la Cámara Alta.

Además, Francos recalcó que si los pliegos de ambos son rechazados por el Congreso, Milei "va a poder insistir" para que sean tratados nuevamente por el Senado luego de diciembre, cuando ingresen los legisladores elegidos en las legislativas 2025. "El próximo Congreso, que se instale a partir del 10 de diciembre, va a ser otro y el Presidente va a poder insistir con estos pliegos, u otros, para que sean tratados", manifestó.

Este jueves 3 de abril, la Cámara alta tratará las designaciones de los ministros de la Corte Suprema que el máximo mandatario nombró por decreto. Necesitará de dos tercios de los presentes para que sean aprobados: es decir, serán necesarios 48 votos afirmativos sobre 72 senadores, una situación difícil de alcanza y que hasta el propio Francos puso en duda. A diferencia de otras votaciones, los aliados tradicionales de La Libertad Avanza (LLA) no están dispuestos a acompañarlos.

"Hubo tantas posiciones que uno está mareado. Al principio parecía que iban a apoyar, después no, después intervino Cristina Fernández de Kirchner y parecía enojada y que no. Ambos pliegos fueron aprobados en comisión y después en el pleno no. Da la sensación que no están los votos pero habrá que esperar", concluyó.

Villarruel, lejos de Milei en el acto por Malvinas

Francos también fue consultado sobre por qué la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió no compartir con Milei el tradicional acto en el Monumento a los Caídos en Malvinas, en el barrio porteño de Retiro y en su lugar, formó parte de un reconocimiento a excombatientes en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, con invitación del gobernador Gustavo Melella.

"Entiendo que la Vice está en otro acto. Todos los actos que sean manifestaciones, un recuerdo de nuestros héroes caídos en Malvinas y una manifestación permanente de la soberanía del país en las Islas Malvinas, son importantes en cualquier lugar donde se lleven adelante", señaló en diálogo con la prensa durante el acto.

Al no quedar satisfechos con la respuesta, los periodistas insistieron en por qué no estaba Villarruel cuando sí se hicieron presentes todos los altos funcionarios que integran el gobierno libertario. "La vicepresidenta está en otro acto, ¿me van a seguir preguntando sobre lo mismo? Ya lo contesté", lanzó, un tanto molesto.