Marcelo Tinelli destrozó a Clarín por blindar a Viviana Canosa

El conductor de El Trece se la pudrió al Grupo Clarín por haber censurado la nota de una periodista propia que criticaba a Viviana Canosa por sus dichos sobre el feminismo.

Los vergonzosos dichos de Viviana Canosa acerca del feminismo en el Día Internacional de la Mujer siguen causando revuelo en los medios de comunicación argentinos en general. En las últimas horas, se conoció que nada menos que Marcelo Tinelli destrozó al Grupo Clarín por blindar a la conductora .

Todo comenzó cuando, en el marco del 8M, la conductora de Viviana con Vos por A24 (América 24) opinó acerca de las marchas al Congreso de la Nación por parte de miles de mujeres para hacerle frente al machismo y exigir una igualdad de género, entre otras cuestiones. Entonces, la conductora ultraopositora reaccionó con violencia y se dirigió a aquellas que se movilizaron. Entre otras cosas, les pidió que "se bañen, se depilen y vayan a laburar".

"Les pregunto a las chicas, ¿qué es el patriarcado para ustedes, muñecas? ¿Es un padre ausente, es un hermano que les hizo bullying, es un pibe que en el secundario no les dio bola? ¿O que en la universidad no se las garcharon...?", continuó la presentadora a puro odio y resentimiento.

Luego de sus frases discriminatorias y violentas al aire, buena parte del colectivo feminista salió a cruzar a Canosa y hasta se sumó la editora de Género de Clarín, Mariana Iglesias. Ella se despachó con una nota durísima contra la conductora en la que repudiaba sus afirmaciones en vivo en A24 bajo el título "Viviana Canosa y el lado del mal".

Clarín censuró la nota de una periodista contra Viviana Canosa y Marcelo Tinelli lo cruzó

Sin embargo, el mencionado artículo duró muy poco tiempo online en el portal de Clarín, que rápidamente lo bajó de su web. Ante la viralización de esta situación en Twitter y el escándalo posterior, el periodista Diego Rottman (@diegorottman) rescató la publicación desde el caché de Google y posteó su URL, algo a lo que el líder de ShowMatch La Academia (El Trece) le dio Me Gusta en su cuenta de Twitter.

Rottman opinó en la red social del pajarito acerca de semejante decisión: "A la gravedad de haber censurado una nota de opinión, Clarín suma que la nota borrada pertenece a la editora de Género del diario, nombrada por ellos mismos. No sé si existe un caso similar en la prensa mundial".

Luego, irónicamente, se burló por la insólita actitud de los jefes reales del conglomerado de medios antiperonistas: "´Queremos que el diario tenga una editora que dé cuenta de las desigualdades de las mujeres en la prensa. Pero si no nos gusta lo que escribe, le borramos la nota´".

La nota completa sobre Viviana Canosa que Clarín censuró

“Ni de un lado, ni del otro”, dice el slogan de A24. El canal tiene en su prime time a Viviana Canosa, una conductora que desinforma, discrimina, insulta, prejuzga, insta al odio.

El Día de la Mujer del año pasado ya había criticado a las mujeres en general y a las feministas en particular. Este año directamente las agredió: “Les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar". Así se refirió a las miles de mujeres que se movilizaron al Congreso para pedir el fin de la violencia machista y la igualdad de género.

La nota que Clarín le censuró a un periodista que liquidaba a Viviana Canosa.

Allí estaban los familiares de mujeres asesinadas, llorando, rogando Justicia. Con qué tupé Canosa les falta el respeto. Y a los familiares de las desaparecidas, las que nadie busca, las que están siendo explotadas ahora mismo. Y a las pibas violadas, las abusadas, las que tienen miedo. Y a las trabajadoras precarizadas. Y a las que no consiguen trabajo. "Militontas", las llamó.

En la movilización había nenas, adolescentes, viejas, laburantes, estudiantes, pobres, no pobres, políticas de todos los partidos. Miles de mujeres reclamando derechos para todas. Esta conductora no solo carece de conciencia social y empatía, es anti derechos y, además, se armó un personaje porque le rinde: una suerte de Cruella funcional al patriarcado.

A pesar de las críticas que recibió por las barbaridades que dijo del Día de la Mujer, en su programa siguiente redobló: “¡Miren cómo dejaron la plaza, un asco! Saben qué pasa chiques, ustedes no son capaces de agarrar una escoba. Roñosas, cochinas, asquerosas, mugrientas, sucias”. Canosa participó gustosa de las movilizaciones al Congreso para gritar contra el derecho al aborto legal. Entonces no le importaba "la suciedad". En su carrera desenfrenada hacia la fama no parece haber límites éticos ni morales. Y la responsabilidad alcanza a quien le habilita el micrófono porque su presencia no es inocua, es dañina.

La nota que Clarín le censuró a un periodista que liquidaba a Viviana Canosa.

El año pasado fue multada por tomar dióxido de cloro en su programa y asegurar que “oxigena la sangre”. Tras su recomendación, murió un niño por beber este líquido. Poco antes, organismos de protección de la infancia habían sacado un comunicado en su contra, porque la conductora dio detalles sobre la vida de una nena de 7 años secuestrada, algo “inaceptable” porque “revictimizó a la niña y a su entorno familiar".

En ese mismo canal sigue teniendo aire Antonio Laje, denunciado por varias mujeres por maltratador. Y Baby Etchecopar, condenado por discriminación y violencia de género. ¿"Ni de un lado, ni del otro?".