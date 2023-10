Marcela Tauro vivió una insólita situación en pleno vivo: "No"

Intrusos fue el escenario de una inesperada situación durante su última emisión. Qué le pasó a Marcela Tauro.

Marcela Tauro protagonizó uno de eso bloppers televisivos que se vuelven clásicos en los programas de archivo. Sucedió en Intrusos, luego de una nota sobre la preocupación que generó la salud de Charly García en los últimos días. Y como se trataba de un tema serio, los restantes integrantes del programa quedaron perplejos con la reacción que tuvo la panelista.

En el programa conducido por Florencia de la V consiguieron el testimonio de Joaquin Levinton, uno de los amigos más cercados de Charly. El cantante de Turf hizo duras declaraciones sobre los últimos dichos de Nacha Guevara y Fabiana Cantilo.

“No sé lo que se dice. Charly está divino. Escuchamos todo el disco nuevo y está buenísimo. Inclusive, el otro día fue al estudio”, remarcó Levinton, luego de que Nacha Guevara dijera que Charly “es un muerto en vida” y Cantilo denunciara que no la dejan verlo. "Es verdad que Charly García es bastante huraño, como siempre lo fue... Es gente que no tiene la más mínima vinculación”, agregó.

Tras ver la nota del cantante, Florencia de la Ve y todo su equipo se puso a debatir sobre los fuertes dichos de Nacha y Cantilo. Pero Tauro los interrumpió con su ataque de risa, que incluyó lágrimas. "Perdónenme…", fue lo único que pudo decir la periodista durante su tentada.

Flor de la Ve: ¿Qué te pasó Tauro?

Tauro: ¿Dónde hicieron la nota?

Grito desde el detrás de escena: Vino borracha.

Tauro: No, no tomé. Eso parece un cementerio.

De la Ve: -Sí, parece un cementerio.

Tauro: Por eso me tenté. Perdón. A mí se me nota todo y lo tengo que decir porque no era por él. Estaba tentada. Parece una bóveda.

Marcela Tauro reveló un sorpresivo dato sobre la salud de Wanda Nara

Wanda Nara es una modelo, celebridad de redes y conductora de televisión que comenzó su carrera a principios de los 2000 y construyó una carrera por la que su vida privada es de interés público. Asimismo, hace meses se conoció que la hermana mayor de Zaira Nara atraviesa un problema de salud y recientemente Marcela Tauro dio a conocer cómo transita el tratamiento.

Jorge Lanata fue quien dio un diagnóstico respecto de la salud de Nara y fue criticado por todos sus colegas ya que la celebridad no se había expresado sobre el tema en público. Desde ese momento, en los medios masivos no se dejó de habar de la salud de Nara hasta que ella misma hizo un posteo en sus redes donde no reveló el diagnóstico exacto, pero sí contó que debía comenzar un tratamiento.

"Vuelve y eso significa que ella está pasando un buen momento. Esto incluye ensayos porque las galas son a todo trapo", comentó Karina Iavícoli sobre la participación de la exconductora de MasterChef en el reality show Ballando con le stelle, la versión italiana del Bailando por un Sueño. Y añadió: "Dice ‘nadie dice que será fácil, pero lo haremos’. Ella le pone todo igual".

Tauro aprovechó la ocasión para hablar sobre la salud de Wanda ante la noticia de que volverá a los medios y reveló: "Le dieron muy bien los valores de todo". La periodista se mostró contenta por las buenas nuevas sobre la salud de la esposa de Mauro Icardi y cerró: "Se sorprendieron porque la medicación resultó mejor de lo que esperaban".