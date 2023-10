El repudiable comentario de Nacha Guevara sobre Charly García: "Está muerto"

Nacha Guevara habló sobre el estado de Charly García en PH, Podemos Hablar y generó polémica. Las impactantes declaraciones de la artista.

Nacha Guevara y Charly García son amigos desde hace muchos años. Sin embargo, la actriz y cantante participó de la última emisión de PH, Podemos Hablar y al momento de hablar sobre la actualidad del músico hizo repudiables comentarios que generaron polémica.

En medio de una charla sobre Charly en la que recordaban anécdotas, la artista de 82 años, Bebe Contepomi y Andy Kuznetzoff marcaron las diferencias entre el cantante que todos conocieron y el de ahora, que casi no tiene relación con muchas de sus amistades.

“¿Vos grabaste con Charly?”, le preguntó Andy a Nacha. “He cantado unos tangos con él, lo adoro y es un genio como músico. Es un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Es un ser muy libre. Por eso yo extraño ese Charly”, respondió la invitada.

“Ya sé que era destructivo, pero era él y ahora lo veo como un autómata, como un robot… ¿Dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?”, se preguntó. Además, revelo que García es una de las únicas personas que la llama por su verdadero nombre: Clotilde.

“Cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme, y cuando por fin me pudo enfocar desde algún lado me dijo ‘¡Clotilde!”, relató Guevara. “Pero yo no quiero ver ese Charly. No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera”, remarcó

“A veces creo que hay que dejar a ciertas personas, sobre todo a una como él, dejar que cumpla su destino, que sea él”, deseó la protagonista del musical Evita, y ante una intervención de Bebe, que coincidió con ella afirmó: “Ahora no es él. ¡No quiero verlo a él porque no es feliz! Le quitaron una droga y le pusieron otra”, sentenció la exjurado del Bailando.

“Vamos a decir la verdad: está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando. Así que no sé qué se ganó sinceramente. Ahora está muerto en vida, él no es él, y no quiero entrar en detalles desastrosos que vos debés conocer”, le señaló al periodista especialista en rock.

“Entiendo lo que dice Nacha, pero Charly estando cómo está y controlado cómo está, hoy es un tipo que vas a verlo y te pregunta por tus hijos… es otro Charly, no compone ni loco aunque está por sacar un disco. Yo no soy quien para decir si es feliz o no”, completó Contepomi.

La grave denuncia al entorno de Charly García que sacude al rock nacional

Charly García es uno de los músicos más importantes de la historia del rock nacional que, actualmente a sus 71 años, no está brindando ningún recital en vivo por sus problemas de salud recurrentes, de acuerdo a lo comunicado por su entorno. Sin embargo, varias figuras de la música argentina realizaron una grave denuncia porque acusan que no les permiten verlo hace mucho tiempo.

Hace pocas semanas, Charly estuvo internado en un hospital del barrio porteño de Recoleta por unos días. El artista había asistido para hacerse unos estudios de rutina, pero los médicos decidieron que permanezca mientras se le practicaban algunos exámenes complementarios. "Ya en casa. Gracias a todos por preocuparse. SNM", escribieron desde su cuenta oficial de Instagram.

Es sabido que desde hace mucho tiempo que la leyenda del rock nacional no se presenta. Por lo que se supo, es para preservar su salud, aunque parece que el hecho de que no salga de su casa tiene una historia detrás que nadie sabía. En las últimas semanas, Fabiana Cantilo salió con los tapones de punta contra el entorno del músico en una entrevista brindada a La Nación. "No me lo dejan ver, lo último que sé es que no camina. No sé por qué hay gente que no dejan que lo veamos y yo ya dejé de insistir. Ya está... Fito está en contacto con la situación. No sé si no me quieren, no sé qué pasó. Qué se yo... es raro todo", se lamentó.

A esos comentarios se sumaron los de Fernando Samalea, el histórico baterista que tocó con Charly García, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro, Joaquín Sabina, Illya Kuryaki & The Valderramas, entre otros artistas y bandas históricas de la música. "Lamentablemente somos demasiados los músicos amigos de Charly a los cuales se nos impide verlo. Ojalá eso cambie pronto. Lo queremos bien, contento y libre, unido a la música, que es lo que más ama", soltó a través de su cuenta de Facebook. Esta situación despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales y la gente comparó la decisión del entorno de Charly con lo que ocurrió con Diego Maradona.