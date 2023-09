Grave denuncia al entorno de Charly García que sacude al rock nacional: "Se nos impide verlo"

Varias figuras históricas del rock nacional salieron con los tapones de punta contra el entorno de Charly García. La grave denuncia que estalló en la música.

Charly García es uno de los músicos más importantes de la historia del rock nacional que, actualmente a sus 71 años, no está brindando ningún recital en vivo por sus problemas de salud recurrentes, de acuerdo a lo comunicado por su entorno. Sin embargo, varias figuras de la música argentina realizaron una grave denuncia porque acusan que no les permiten verlo hace mucho tiempo.

Hace pocas semanas, Charly García estuvo internado en un hospital del barrio porteño de Recoleta por unos días. El artista había asistido para hacerse unos estudios de rutina, pero los médicos decidieron que permanezca mientras se le practicaban algunos exámenes complementarios. "Ya en casa. Gracias a todos por preocuparse. SNM", escribieron desde su cuenta oficial de Instagram.

Es sabido que desde hace mucho tiempo que Charly García no toca en vivo. Por lo que se supo, es para preservar su salud, aunque parece que el hecho de que no salga de su casa tiene una historia detrás que nadie sabía. En las últimas horas, Fabiana Cantilo salió con los tapones de punta contra el entorno del músico en una entrevista brindada a La Nación. "No me lo dejan ver, lo último que sé es que no camina. No sé por qué hay gente que no dejan que lo veamos y yo ya dejé de insistir. Ya está... Fito está en contacto con la situación. No sé si no me quieren, no sé qué pasó. Qué se yo... es raro todo", se lamentó.

A esos comentarios se sumaron los de Fernando Samalea, el histórico baterista que tocó con Charly García, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro, Joaquín Sabina, Illya Kuryaki & The Valderramas, entre otros artistas y bandas históricas de la música. "Lamentablemente somos demasiados los músicos amigos de Charly a los cuales se nos impide verlo. Ojalá eso cambie pronto. Lo queremos bien, contento y libre, unido a la música, que es lo que más ama", soltó a través de su cuenta de Facebook. Esta situación despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales y la gente comparó la decisión del entorno de Charly con lo que ocurrió con Diego Maradona.

Dolor por la muerte de un músico que tocó con Ciro Martínez y Ricardo Iorio

Un importante músico perteneciente al rock nacional murió luego de estar internado varios días y batallar con una dura enfermedad. La noticia impactó de lleno en el mundo de la música, teniendo en cuenta que también fue intérprete de géneros como el folklore y el tango.

En los últimos días, la música despidió a artistas importantes del palo del folklore. En primer lugar, el locutor y escritor Marcelo Simón a sus 82 años; el cantante Eduardo Vittar a sus 78 años, dejando un vacío entre los seguidores del mítico Cuarteto Zupay; y Maximiliano Sandoval, un profesor de folklore de 35 años oriundo de la provincia de Río Negro que perdió la vida en un accidente de tránsito.

Jorge Cordone junto a Andrés Ciro y Ricardo Iorio.

En esta oportunidad, la música llora a Jorge Cordone, el querido guitarrista de rock, tango y folklore oriundo de General Rodríguez. Su versatilidad en este rubro era tanta que logró trascender en los escenarios tocando con Andrés Ciro Martínez y Ricardo Iorio años atrás, además del famoso tanguero Edmundo Rivero.

En el 2019, su hermano Juan Carlos Cordone había fallecido a los 67 años, con quien hizo un recorrido musical formando un dúo de guitarras. De hecho, en General Rodríguez existe una esquina llamada "La Esquina del Tango" al lado de una histórica cafetería para homenajearlo. Los restos de Jorge fueron llevados al Jardín de Paz de Luján.