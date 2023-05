Moria Casán reveló el verdadero nombre de Nacha Guevara y sorprendió a todos

"La One" le dejó un mensaje a Nacha Guevara y acaparó toda la atención de sus seguidores por el fuerte contenido del mismo.

Nacha Guevara estrenó al público Nacha en pijamas, su vuelta al teatro musical, y recibió el halago de Moria Casán -diva y actriz con la que estuvo distanciada tras la temporada fugaz y escandalosa de La gran depresión, obra que las tenía a ambas como protagonistas- en las redes sociales. Mediante su lengua karateca, "La One" lanzó una pícara ocurrencia que no tardó en viralizarse. También, reveló el verdadero nombre de su colega.

El intercambio se dio luego de que Nacha publicara en su cuenta de Twitter un video del preestreno abierto al público general del espectáculo Nacha en pijamas, de su autoría y dirección. La obra narra una historia donde se cuentan las peripecias de una mujer sola que hace más de dos años intenta festejar su cumpleaños 80. La obra que se estrena en el Teatro Astros tendrá funciones los viernes y sábados a las 21 y los domingos a las 20 horas en la sala de Avenida Corrientes, y la noticia del estreno logró numerosos elogios de sus colegas, entre los que se encontró Moria Casán.

La actriz que en la actualidad protagoniza la comedia irrompible Brujas aprovechó para soltar su afilada lengua karateca en un lanzado tuit que hizo referencia al nombre de la obra: "Que nunca se borre la silaba ma, en la marquesina, porke kedaria NACHA en pija...". El mensaje quedó coronado con un picante saludo, donde Moria citó el verdadero nombre de Nacha para diversión de sus seguidores: "Y vam a creer k es un espectáculo condicionado #te banco CLOTILDE".

Susana Giménez lapidó a Nacha Guevara tras sus dichos: "Necesita cámara"

La guerra mediática entre Susana Giménez y Nacha Guevara sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones de Nacha, pronta a volver al teatro musical con Nacha en pijamas, sobre los dichos de la diva de los teléfonos sobre Argentina. Enfurecida por las palabras de su colega, Susana lanzó un fuerte contraataque.

En un móvil con A la Tarde (América TV) desde Uruguay, un periodista se comunicó con Karina Mazzocco y su equipo para dar a conocer la fulminante respuesta de Susana Giménez a Nacha Guevara luego de que las críticas recibidas. "Cada vez que necesita cámara habla de mí", habría sentenciado "La Su" según las palabras del comunicador que reveló que las declaraciones fueron desde "su entorno más íntimo".

Ante las risas cómplices del equipo de Karina Mazzocco -quienes atribuyeron estas declaraciones directamente a Susana- el cronista procedió a detallar los entresijos del enfrentamiento: "Son dos divas que en el mismo metro cuadrado no pueden estar. Ellas se peleaban siempre por la atención de la fiesta y del evento, tienen una enemistad que viene de mucho tiempo atrás. No es solamente por motivos ideológicos, como algunos quieren presentar. Ellas tienen algo adentro". El momento fue coronado con las risas de los presentes, que hicieron chistes en torno a la enemistad de las actrices.

"A Susana la veo poco porque está perdida allá por las estepas. Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente, puede vivir donde se le antoja, regalarlo, comprarse diez tapados de visón, no sé, que haga lo que quiera. Ahora, no me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí, no me gusta", había precisado Guevara en diálogo con Marcelo Polino (Radio Mitre) sobre Susana, desatando una tormenta de reacciones que terminó con Susana indignada.