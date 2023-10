La hermana de Charly García se pudrió y reveló lo que nadie se imaginaba sobre su salud

Josi García Moreno, la hermana de Charly García, rompió el silencio para hablar sobre la salud del músico de 71 años en medio de rumores que dejaron mal parado a su entorno.

Charly García es uno de los artistas más influyentes de la música argentina y actualmente viene transitando problemas de salud, motivo por el cual no está brindando recitales. Como varias figuras del rock nacional apuntaron a que el entorno era el culpable de que esté encerrado, la hermana del multiinstrumentista, Josi García Moreno, salió con los tapones de punta y reveló la verdad de esta situación.

En las últimas semanas, el entorno de Charly García fue criticado duramente por figuras de la música como Fabiana Cantilo y Fernando Samalea. "No me lo dejan ver y ya dejé de insistir. Lo último que supe es que no camina", dijo la cantante. "Lamentablemente somos demasiados los músicos amigos de Charly a los cuales se nos impide verlo. Ojalá eso cambie pronto. Lo queremos bien, contento y libre, unido a la música, que es lo que más ama", sostuvo el baterista.

Frente a esta situación, la hermana de Charly dialogó con Clarín para contar cómo se encuentra el histórico artista argentino de 71 años. "Está con tratamiento y con kinesiólogo todos los días porque tuvo fiebre, fue el médico a la casa y no le bajaba, y por las dudas lo internaron. Estamos ahí, cuidándolo y acompañándolo para que se recupere", precisó.

"Lo molesto es que digan que somos un 'entorno'. Somos la familia y estamos acompañándolo. También es molesto que ciertas personas salieron a decir cosas, y ya Charly llamó a algunos y tuvo su intercambio de palabras", expresó de manera contundente. Además dijo que junto a Miguel García, el único hijo de Charly, lo ven seguido porque viven en el mismo edificio. "Cualquiera que haya ido a los cumpleaños o a verlo últimamente, como David Lebón, Fito Páez, Hilda Lizarazu, León Gieco o los Ortega, saben que estamos y que no estamos preocupados, sino que estamos ocupados. Ocupándonos de ayudarlo", culminó Josi.

El repudiable comentario de Nacha Guevara sobre Charly García: "Está muerto"

Nacha Guevara y Charly García son amigos desde hace muchos años. Sin embargo, la actriz y cantante participó de la última emisión de PH, Podemos Hablar y al momento de hablar sobre la actualidad del músico hizo repudiables comentarios que generaron polémica. En medio de una charla sobre Charly en la que recordaban anécdotas, la artista de 82 años, Bebe Contepomi y Andy Kuznetzoff marcaron las diferencias entre el cantante que todos conocieron y el de ahora, que casi no tiene relación con muchas de sus amistades.

“¿Vos grabaste con Charly?”, le preguntó Andy a Nacha. “He cantado unos tangos con él, lo adoro y es un genio como músico. Es un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Es un ser muy libre. Por eso yo extraño ese Charly”, respondió la invitada.

“Ya sé que era destructivo, pero era él y ahora lo veo como un autómata, como un robot… ¿Dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?”, se preguntó. Además, revelo que García es una de las únicas personas que la llama por su verdadero nombre: Clotilde.

“Vamos a decir la verdad: está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando. Así que no sé qué se ganó sinceramente. Ahora está muerto en vida, él no es él, y no quiero entrar en detalles desastrosos que vos debés conocer”, le señaló al periodista especialista en rock. “Entiendo lo que dice Nacha, pero Charly estando cómo está y controlado cómo está, hoy es un tipo que vas a verlo y te pregunta por tus hijos… es otro Charly, no compone ni loco aunque está por sacar un disco. Yo no soy quien para decir si es feliz o no”, completó Contepomi.