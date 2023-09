Marcela Tauro contó todo sobre sus peleas con Laura Ubfal: "Es muy difícil"

La histórica panelista del Intrusos habló sin filtro sobre las internas en el programa de América TV. La explicación de la periodista tras el último escándalo en vivo.

Marcela Tauro y Laura Ubfal quedaron en el ojo de la tormenta por sus recientes y fuertes cruces en Intrusos. Las panelistas del programa conducido por Florencia de la V protagonizaron tensos momentos en pleno vivo, por lo que la histórica integrante del ciclo de América TV contó detalles sobre la relación que tiene con su compañera.

Los rumores de pelea comenzaron hace algunas semanas, cuando Tauro le reprochó a Laura que haya contado que su madre había fallecido. Tras ese episodio, que fue furor en Twitter, la periodista visitó Más de lo Mismo en Luzu TV y habló como nunca de las supuestas internas de Intrusos.

Marcela habló de la "solemnidad" que existe en la televisión, pero reconoció que con un programa a diario es complejo sostenerla y reveló qué sucedió con Laura en los últimos días: "Hay puteadas de tránsito. El otro día veía... Yo con Laura Ubfal me llevo bien, no me llevo mal. Yo la veo que hace (quejas) porque no la dejamos hablar; entonces, por ahí, estoy hablando y la tengo al frente, y veo que está (quejándose)".

"Por ahí... no me putea a mí, pero yo la dejo expuesta y le digo 'Laura, ¿qué te pasa?'. Entonces piensan que yo me agarro con ella, pero no...", agregó Tauro y completó: "Por ahí va a hablar y la interrumpe Pampito o Guido".

De igual manera, la histórica panelista reconoció entre risas que nunca imagina en el momento que sus reacciones son tomadas tan en serio por los televidentes. "Claro, lo que pasa es que yo pienso que al aire se ve, pero no se ve... Entonces, ¿qué queda? Que le digo '¿qué te pasa?'".

Por último, Marcela remarcó que existe buena onda entre ella y su compañera. "Pero la entiendo, pobre mujer, porque es muy difícil hablar", concluyó.

Internas en Intrusos: qué pasó entre Marcela Tauro y Laura Ubfal

Luego del feroz cruce por la muerte de su madre, Marcela Tauro y Laura Ubfal volvieron a protagonizar un tenso entredicho, Esta vez la disputa fue en medio del debate por el escándalo que vivió el programa con Andrea Rincón.

Tras la explicación de Florencia de la V sobre la situación que generó la polémica con Rincón, Ubfal dio su punto de vista sobre lo que ocasionó ese malentendido: "Hay un tema de prejuicios. El tema eran los actores, lo que pasa es que Andrea no está viendo el programa y se quedó con un programa, según ella, de hace muchos años...".

Rápidamente, Tauro reaccionó, pues es la única que estuvo en ambos paneles, y lanzó un picante comentario: "Tampoco. ¿Me explicás cómo era el programa antes?". "Esperá, quiero decir... No hay que meter todos los gatos en la misma bolsa...", contestó Ubfal con la intención de explicar su punto, pero Marcela insistió con seriedad: "Te estoy preguntando ¿cómo era el programa antes? Explicamelo, porque ¿cuál era la diferencia? El conductor".

"Sí, Marce. No solo habló de Intrusos, hablaba de todos los programas de la tarde, de chimentos... Con prejuicio", respondió Ubfal con un tono de voz más elevado. "Te miran desde arriba, Laura", acotó Marcela en referencia a Andrea. "No, chicos... Dejame hablar", agregó Laura enojada.

"Todos queremos hablar. Primero hablás vos, Laura; luego hablás vos, Marcela", intevino Florencia de la V para intentar calmar al panel, pero Tauro no hizo caso a la orden de la conductora y retrucó: "Bueno, pero ¿sabés qué? El tema es que si tuvo puntualmente un episodio con Ventura, Rial, Ambrosino, Tauro... Que lo diga, porque si no, es amplio. Terminó haciendo notas con todas las administraciones. Si no queda en el aire".

"Por eso te digo... No hay que meter los gatos en la misma bolsa. Tenés razón", manifestó Ubfal. Sin embargo, Tauro se mantuvo firme en su postura: "Estoy explicando eso. Porque te molesta todo hoy también. Disculpame, porque estás diciendo: 'No puedo hablar, no puedo hablar'. Estoy explicando". "Marcela, te estoy escuchando y diciendo que tenés razón. Tengo poca voz, disculpame", concluyó Laura.