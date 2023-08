Internas en Intrusos: Marcela Tauro contó lo peor de Laura Ubfal

Las panelistas del programa conducido por Florencia de la V protagonizaron un picante ida y vuelta. El video de la pelea causó furor en las redes sociales.

Marcela Tauro, una de las históricas integrantes de Intrusos, dejó en evidencia las internas que hay en el ciclo que se emite por América TV. En el programa conducido por Florencia de la V estaban tratando el supuesto embarazo de Daniela Celis y la panelista aprovechó la oportunidad para hacerle una fuerte recriminación a Laura Ubfal.

La periodista viene de pasar uno de los momentos más tristes de su vida por la muerte de su madre. De hecho, el pasado lunes, cuando regresó al ciclo, compartió una profunda reflexión sobre el duro momento que atraviesa. "A mi hijo se lo tuve que decir, el papá de Juan Cruz me ayudó mucho, los hermanos... y Martín, mi expareja, también. Ni bien se enteró se vino volando. Estuve muy contenida y sostenida. Uno está preparado y no está preparado, los padres son padres. Gracias a Dios la pude disfrutar un montón", relató.

El fallecimiento de la mamá de Marcela tomó estado público por un posteo de Ubfal. "Me acaba de decir Marcela Tauro que falleció su mamá. Estamos con vos, Marce, querida”, comunicó en su momento Laura y la información se replicó en todos los medios. Sin embargo, este jueves se supo que la afectada nunca dio el consentimiento para que lo divulgue.

"Muchas veces contamos cosas. Toda la vida lo contamos. Nosotros venimos de una escuela donde decíamos los embarazos, no es una cuestión de ética. Me parece de cuarta que haga acciones legales", reflexionó Tauro al referirse al enojo de la ex participante de Gran Hermano con Pilar Smith y sus intenciones de llevarla a la Justicia por decir que estaba en la dulce espera.

"Es libertad de prensa, eso no va. Entiendo a Pilar que tenía una primicia", opinó Laura y de inmediato fue cruzada por Tauro: "Vos no decís un embarazo pero dijiste la muerte de mi mamá, y no es un pase de facturas". Y de inmediato, se produjo un picante idea y vuelta entre las panelistas.

Laura Ubfal: Pero, Marcela, me lo contaste vos.

Marcela Tauro: Bueno, pero yo no lo dije para que lo publicaras, Laura.

Ubfal: Pero no me dijiste que no lo diga.

Tauro Porque estaba desarrollando el tema en ese momento.

Ubfal: Marcela, vos sos muy querida en el medio. No fue el afán de la primicia. No sabía que tu hijo no estaba en el país, fue como un acompañamiento en el dolor y lo puse y así lo expresé.

El fragmento de Intrusos rápidamente llegó a Twitter y fue muy celebrado por los usuarios de la red social. Incluso Jorge Rial, histórico conductor del ciclo de América TV, replicó el video en su cuenta. "Del lado Tauro de la vida", escribió el conductor de C5N para hacer pública su posición en la pelea.

Marcela Tauro confirmó su separación

Marcela Tauro abandonó por un rato su perfil de afilada panelista de espectáculos y contó una dolorosa noticia sobre su vida privada, sorprendiendo a sus compañeros de radio Guido Kaczka y Claudia "La Gunda" Fontán. "No sabía que hacer", se sinceró, anticipándose a las filtraciones que podrían surgir en las redes.

Al aire de No Está Todo Dicho, el magazine de primera mañana que conduce Kaczka en La 100, la periodista abrió su corazón y les compartió a los oyentes una difícil noticia de su vida íntima antes de que algún periodista filtre el dato y comiencen los rumores: “En la tanda les dije, me separe de Martín y bueno se quedaron helados y lo digo por que va a salir en algún momento”.

De esta forma, Tauro confirmó su separación de Martín Bisio, el empresario con el que estaba en pareja desde hace siete años. “Nos separamos en buenos términos, seguimos hablando. No sabia que hacer, si lo digo o no lo digo, porque no soy de hacer posteos”, agregó la panelista histórica de Intrusos sobre su ruptura amorosa.

"Tenemos, en este momento, distintas formas de ver la vida. No hubo terceros ni cuartos en discordia, nada de eso. Es más difícil separarte cuando hay amor pero queremos cosas diferentes en este momento. No lo quiero arrastrar a lo que yo quiero ni quiero que él me arrastre a lo que quiere", cerró Marcela en su participación radial, explicando los motivos detrás de su separación.