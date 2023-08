Marcela Tauro y una dolorosa noticia íntima: "No sabía que hacer"

La panelista de Intrusos contó de qué se trata el pésimo momento personal que atraviesa en su vida privada y se anticipó a los rumores que podrían filtrarse en las redes.

Marcela Tauro y una dolorosa noticia de su vida íntima: "No sabía que hacer"

Marcela Tauro y una dolorosa noticia de su vida íntima: "No sabía que hacer"

Marcela Tauro abandonó por un rato su perfil de afilada panelista de espectáculos y lanzó una dolorosa noticia sobre su vida privada, sorprendiendo a sus compañeros de radio Guido Kaczka y Claudia "La Gunda" Fontán. "No sabía que hacer", se sinceró, anticipándose a las filtraciones que podrían surgir en las redes.

Al aire de No está todo dicho (La 100), el magazine de primera mañana que conducen Guido Kaczka y Claudia Fontán, Marcela Tauro abrió su corazón y les compartió a los oyentes una difícil noticia de su vida íntima antes de que algún periodista filtre el dato y comiencen los rumores: “En la tanda les dije, me separe de Martín y bueno se quedaron helados y lo digo por que va a salir en algún momento”.

De esta forma, Marcela Tauro confirmó su separación de Martín Bisio, el empresario con el que estaba en pareja desde hace siete años. “Nos separamos en buenos términos, seguimos hablando. No sabia que hacer, si lo digo o no lo digo, porque no soy de hacer posteos”, agregó la panelista histórica de Intrusos (América TV) sobre su ruptura amorosa.

"Tenemos, en este momento, distintas formas de ver la vida. No hubo terceros ni cuartos en discordia, nada de eso. Es más difícil separarte cuando hay amor pero queremos cosas diferentes en este momento (...) No lo quiero arrastrar a lo que yo quiero ni quiero que él me arrastre a lo que quiere", cerró Marcela en su participación radial, explicando el detrás de escena de su separación.

Tres años atrás, Tauro le había confiado a Alejandro Fantino en el programa Fantino a la tarde cómo se había conocido con Bisio, empresario de bajo perfil que nunca hizo alarde mediático de su relación con la panelista, y comentó: "Lo conocí por Débora D’Amato y Pablo Melillo, el dueño del bar Negroni. Me lo presentaron, pero ¡me ocultaron la edad! Yo me la jugué. Tengo 55 años y mi novio tiene 22 años menos que yo. Y tenés que bancarte que todo el mundo opine”.

Marcela Tauro reveló lo que Cinthia Fernández no dijo de su pelea con El Trece: "Están cansados"

Las repercusiones mediáticas tras el enojo de Cinthia Fernández con "El Negro" González Oro siguen llegando y esta vez fue Marcela Tauro quien reveló lo que ocurrió en el detrás de escena del enfrentamiento. Las picantes declaraciones de la panelista que encendió el aire de Intrusos (América TV).

Durante el programa que conduce Florencia de la V en América TV, Tauro se metió de lleno en el enfrentamiento entre "El Negro" González Oro -quién tomó la conducción de Nosotros en la Mañana (El Trece) hasta el confirmado arribo de Fabián Doman- y la mediática Cinthia Fernández, que se sintió disgustada tras un cruce al aire, y contó lo que nadie dijo hasta el momento sobre la pelea. "Están cansados de que tenga problemas con los técnicos y camarógrafos", sentenció, dando el panorama total con la opinión de los trabajadores del canal sobre Fernández.