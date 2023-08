Daniela Celis dio la peor noticia tras los rumores de embarazo: "Estoy viviendo"

Daniela Celis se sinceró respecto a la contundente medida que tomó respecto a su relación con Thiago Medina.

Daniela Celis sorprendió a todos sus seguidores al revelar la contundente decisión que tomaron con Thiago Medina luego de los fuertes rumores de embarazo que circularon en las redes sociales. "Pestañela" se sinceró en una charla íntima con "La Tora" Villar, Nacho Castañares y Mora Jabornisky en Fuera de joda, el programa que comparten en el canal de streaming de Telefe.

Desde que comenzaron su romance dentro de Gran Hermano, Daniela Celis y Thiago Medina tuvieron muchos idas y vueltas. Todo hacía parecer que al salir de la casa más famosa del país, la relación no seguiría, pero a pesar de todo lo que se especuló, lo cierto es que el romance siguió y hasta se empezó a rumorear que estaba embarazada de mellizos.

Quien desmintió esto último fue Estefi Berardi, que a través de su cuenta de Twitter confirmó que Daniela se había hecho un análisis de laboratorio y el mismo había dado negativo. Pero en las últimas horas fue la propia Daniela la que reveló que no estaría pasando un buen momento en su relación con Thiago Medina.

“¿Te puedo hacer una pregunta Dani?”, la encaró "La Tora" al aire de Fuera de joda, el programa de streaming que comparten. Filosa, agregó: "¿Estás viviendo con Mara (su hermana)? ¿Vas a tu departamento y volvés? ¿Estás en tu departamento y a veces vas a lo de Marita?".

"Estoy viviendo con Mara y con mi ahijado", replicó Daniela Celis con sinceridad. De esta forma, la ex Gran Hermano dejó en claro que ya no convive con Thiago y encendió alarmas de una crisis en la pareja.

Preocupación por la salud de Daniela Celis tras su desaparición de las redes: "Pasados de rosca"

Los fanáticos de Daniela Celis empezaron a mostrarse preocupados por la salud de la ex Gran Hermano tras varias ausencias al ciclo de streaming que tiene con algunos de sus excompañeros del reality y su escasa actividad en redes sociales, donde suele mostrarse muy activa. "Muchos chicos de Gran Hermano quedaron pasados de rosca", opinó Pampito al contar lo que logró charlar con "Pestañela" en los últimos días.

Tras una muy exitosa edición de Gran Hermano, los "hermanitos" fueron acomodándose en distintos canales y medios en los últimos meses. Telefe se quedó con solo algunos de los integrantes de la más reciente versión del popular reality. En ese sentido, Nacho Castañares, Lucila "La Tora" Villar, Julieta Poggio y Daniela Celis recibieron la oportunidad de su propio programa en el streaming del canal de las pelotitas en Fuera de joda.

En los últimos días, los seguidores tanto del stream como del reality comenzaron a preocuparse por la salud de Daniela Celis. Es que "Pestañela" se ausentó del programa en más de una oportunidad y redujo notablemente su actividad en las redes sociales, algo poco usual en ella. Esto hizo que los rumores y las especulaciones se esparcieran, incluyendo la posibilidad del final de su romance con Thiago Medina. Ante esta situación, Estefi Berardi se comunicó con Daniela y reveló en Mañanísima (Ciudad Magazine) lo que charlaron.

"Pampito contó que Daniela no la estaba pasando bien y yo le escribí al WhatsApp. Ella me autoriza a contar esto. Me dice ‘estoy bien, pero ando un poco baja de vitaminas, de hierro. El médico me recomendó descansar y comer'", comenzó explicando la panelista. En ese sentido, Pampito sumó que Celis se había hecho algunos exámenes la semana anterior y el diagnóstico sería un "pico de estrés". El periodista analizó: "¿Viste cómo está Coti (Romero)? Muchos chicos de Gran Hermano quedaron pasados de rosca. Es por la fama extrema, de un día para el otro".